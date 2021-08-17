Пісні лідера гурту "Скрябін" продовжують жити не лише у соцмережах та оригінальних записах, а й у кавер-версіях інших виконавців. Музиканти часто додають щось своє, змінюють аранжування, втім, душа і сенс пісень залишаються тими ж самими. Його "послідовниками" стали Pianoбой, гурт "Бумбокс", Святослав Вакарчук, "Антитіла" та інші.

До слова Пам'ятаємо, друже: як українські зірки вшановують пам'ять Кузьми Скрябіна

Під знамениті хіти "Скрябіна" неможливо не пустити сльозу та переосмислити моменти зі свого життя. А якщо почути "голос" Андрія у піснях інших артистів – це "дорого коштує". Переконайтесь у цьому самі.

Pianoбой "Шампанські очі"

Знамениту пісню "Шампанські очі" Дмитро Шуров переспівав рівно через 10 років після її створення. У 2006-му вона увійшла в альбому гурту під назвою "Гламур". Легка, світла та романтична композиція стала для багатьох чудовим спогадом про перший поцілунок чи перший весільний танець.

Pianoбой – “Шампанські очі”: дивитись відео онлайн

"Антитіла" – "Люди, як кораблі"

Вперше пісня про розлуку та біль вийшла в альбомі "Танго" у 2005 році. Втім, у 2015 році вона отримала нове звучення – з уст лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі на концерті пам'яті "Кузьми". Через рік колектив випустив відеокліп на цю пісню, яка теж полюбилась багатьом фанатам.

"Антитіла" – "Люди, як кораблі": дивитись відео онлайн

Святослав Вакарчук "Мовчати"

Хіт "Скрябіна" вийшов ще у 2003 році в альбомі "Натура", але не втрачає актуальності й досі. Лідер гурту "Океан Ельзи" також вперше виконав пісню свого покійного колеги на концерті його пам'яті, а написав її одразу після загибелі Андрія в автокатастрофі – в наступну ніч 3 лютого 2015 року. Кавер-версія стала однією з найособливіших пісень пам'яті виконавця.

Святослав Вакарчук – "Мовчати": дивитись відео онлайн

Tayanna "Дельфіни"

Кліп на пісню "Дельфіни" Кузьменка побачив світ равно за один день до смерті свого автора. Сама ж пісня була видана ще у 2014 році в його останньому альбому "25". Співачка Tayanna переосмислила по-своєму композицію і в день його народження 2019 року випустила власний кавер.

Tayanna – "Дельфіни": дивитись відео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Пісня, яка не може не зачепити струни душ людей, що пережили втрату чи розставання – "Спи собі сама". Вперше фанати її почули у виконанні Андрія Кузьменка у 2003 році з альбому "Натура". Через рік після смерті артиста гурт "Бумбокс" переспівав її, і тепер вона часто звучить у плейлистах фанатів "Скрябіна".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": дивитись відео онлайн

Валерій Харчишин "Кинули"

Лідер гурту "Друга ріка" створив кавер-композицію на пісню "Кинули", що у 2009 році увійшла в альбом Кузьменка "Моя Еволюція". Що цікаво, клавішник гурту "Друга ріка" до 2003 року довгий час працював в складі гурту "Скрябін".

Валерій Харчишин – "Кинули": дивитись відео онлайн

Тарас Чубай "Птахи"

Цю композицію могли впізнати лише давні фанати гурту "Скрябін". Її випустили ще у 1995 році в складі альбому "Птахи". Як і в багатьох інших виконавців, перша кавер-версія пісні у виконанні Чубая вийшла на концерті пам'яті Андрія у 2015 році.

Тарас Чубай – "Птахи": дивитись відео онлайн

О.Torvald "LV"

Пісня "LV" була створена ще у 1989 році і її мало хто знав, оскільки на випуск хіта не вистачило коштів. Втім, Женя Галич з гурту О.Torvald мріяв зробити на неї кавер ще з 1990-х років, коли був юнаком. Відомо, що LV – це абревіатура жіночого імені, тому лідер гурту вирішив залишити хіт майже оригінальним, відзначаючи особливість цієї пісні для покійного колеги.

О.Torvald "LV": дивитись відео онлайн