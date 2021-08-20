"Сологамия" Jerry Heil

Молодая певица Jerry Heil ошеломила фанатов 13 августа, когда неожиданно организовала свадьбу с собой. Артистка пригласила гостей, надела свадебное платье и даже сказала свадебный обет самой себе. К "алтарю" ее вел отец в вышиванке, а на праздник также приехала мама и близкие друзья звезды. Кроме этого Jerry Heil устроила для себя утро невесты, а в свадебном обете отметила, что в жизни она может положиться только на себя.

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Отметим, что свадьба была более шутливой, чем настоящей, ведь в Украине официально нельзя утвердить брак с собой. Кроме свадебной церемонии, команда Jerry Heil сняла несколько кадров для ее нового музыкального клипа.

Танцовщик Нади Дорофеевой пришел в себя

Три недели назад, 1 августа, в столице состоялся жуткий случай – на танцовщика Нади Дорофеева и его друга напал военный-охранник возле гей-клуба Lift. Евгений вступился за товарища и получил сильный удар в голову. У молодого парня произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего его срочно госпитализировали в больницу.

Нападавшим оказался работник Управления государственной охраны, которого сразу отстранили от работы, а впоследствии вообще уволили. Сейчас он находится в СИЗО. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Насчет Евгения, врачи ему провели трепанацию черепа. Также Евгения ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек на мозге. Только через 2 недели Евгений пришел в себя и узнал своих друзей и родных. С каждым днем ​​ему становится лучше и он уже вернулся в соцсети. Его коллега Надя Дорофеева и другие звезды поддерживают парня и желают ему скорейшего выздоровления.

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Ксения Мишина снова с Эллертом?

У украинской актрисы Ксении Мишиной не менее насыщенная личная жизнь, чем это бывает в кино. После почти года отношений актриса навсегда разорвала роман со своим избранником с шоу "Холостячка" – Александром Эллертом. За несколько месяцев до этого Ксения уже давала повод для слухов, что они разошлись, поскольку удалила с ним все совместные фото. Насчет разрыва, то Мишина не называла причину расставания, а Эллерт постоянно отшучивался или не комментировал инцидент. Через несколько недель после напряжения в соцсетях Александр Эллерт опубликовал забавное видео, где поздравил свою экс-любимую с годовщиной отношений. Произошло это 18 августа.

В то же время Ксения Мишина опубликовала в своих инстаграм-сториз видео, где получила большой букет красных роз во время работы. Впрочем, кто стал благодетелем, который осчастливил актрису, – Ксения оставила в тайне. Пара до сих пор не комментирует воссоединения или временного примирения, а фанаты растеряны, поскольку не понимают, что между ними происходит.

Катя Осадчая третий раз стала мамой

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая стала многодетной мамой! Кроме взрослого сына Ильи и маленького Ивана, женщина родила еще одного сына. Радостное событие произошло в 5 утра 19 августа – в праздник Преображения Господня (по-другому, Яблочный Спас). Роды женщины прошли в частной клинике Киева, а в момент рождения малыша Юрий Горбунов, муж Осадчей, перерезал пуповину. Сейчас пара еще раздумывает, как назвать мальчика.

Роды, похоже, у звездной мамы прошли легко, ведь Катя Осадчая уже на следующий день выходила в прямой эфир и делала чувственные фото с сыном на руках. Юрий и Катя вне себя от счастья и до сих пор получают подарки от своих друзей. Отметим, что слухи об особом состоянии Осадчей начали появляться еще в середине весны, однако звезда не спешила рассказывать о беременности. Особое состояние она подтвердила в начале мая. Сейчас супруги Катя и Юрий воспитывают 4-летнего сына Ивана, но у ведущей есть еще один 18-летний сын Илья от первого брака.



Екатерина Осадчая третий раз стала мамой / Фото с инстаграм-сториз ведущей

Скрябину могло бы исполниться 53

Известному украинскому исполнителю Андрею Кузьменко из группы "Скрябин" 17 августа могло бы исполниться 53 года. Но его жизнь оборвала страшная автокатастрофа в феврале 2015 года. Талантливого артиста нет в живых уже 6 лет, но память о нем до сих пор существует в его жизнеутверждающих цитатах, песнях его коллег и воспоминаниях.

Близкими друзьями "Кузьмы" много лет были Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Дзидзьо и многие другие. Все они вспомнили о покойном товарище в день рождения и отметили, что они его никогда не забудут. О своем сыне также вспомнила и тоскующая мать Ольга Кузьменко, которая недавно обращалась к общественности с просьбой вмешаться в дело с якобы обворовыванием песен Андрея. Женщина вспомнила его день похорон. По ее словам, все улочки центрального Львова были заполнены людьми, которые хотели попрощаться с "Кузьмой". Тогда же она сказала: "Сыночек, ты, наверное, что-то сделал для этих людей".

Итоги 30 лет независимости Украины

Редакция LifeStyle 24 в течение последних двух недель подводит итоги самых лучших событий последних 30 лет, чтобы еще раз напомнить, что нам есть чем гордиться. Мы проанализировали кинорынок, сферу шоу-бизнеса, fashion-индустрию и поняли, что это все и сформировало наш имидж в современном мире. Если вам интересно, как менялась культура в Украине за время независимости, приглашаем прочитать наши самые яркие материалы: