Підсумки тижня: пишне святкування Дня Незалежності, батьківство Вакарчука та відбір на Оскар

Останнього тижня вся Україна святкувала 30 річницю Незалежності. У столиці та в інших містах України проводились масові заходи, а знаменитості отримували нагороди. Також відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком, а в юного переможця "Голосу країни" 10 сезон Роман Сасанчин скоро народиться дитина.

День Незалежності 2021

Цьогоріч святкування річниці незалежності було грандіозним! Безліч концертів, нагородження зірок, приїзд акторів Голлівуду та багато іншого. Про найцікавіше дізнавайтесь далі.

Цікаво День Незалежності 2021: як зірки привітали українців зі святом

Варто додати, що не менш разючою подією став приїзд американської акторки Кетрін Винник (Катерини Винницької). Жінка народилась у Канаді в родині українських емігрантів з Тернопільщини та Львівщини, і до 8 років розмовляла лише українською мовою. Згодом вона розпочала свою кар'єру в Голлівуді. Там вона і отримала свою головну роль у серіалі "Вікінги", після чого стала всесвітньо відомою.

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На її інстаграм-акаунт підписані 5,4 мільйона користувачів, і саме там зірка сповістила про свій приїзд на Батьківщину разом з батьками, які святкували "золоте" весілля. Жінка побувала на Львіщині, а також відвідала низку культурних заходів в Києві з нагоди Дня Незалежності.



Кетрін Винник біля Андріївської церкви у Києві / Скриншот з інстаграму акторки

Що цікаво, з Днем Незалежності привітала свою рідну країну й інша голлівудська зірка – Іванна Сахно. 23-річна акторка з 13 років навчалась у Канаді, де згодом теж перебралась у США, аби побудувати свою кінокар'єру. Зараз дівчина перебуває у Франції на зйомках, втім, не забула в мережі опублікувати відео, де вітає земляків зі святом.

Кайлі Дженнер вдруге вагітна

Наразі світська левиця не підтверджує інформацію, втім, іноземні ЗМІ переконані, що Кайлі очікує на появу другого малюка від свого бойфренда Тревіса Скотта. У них вже є 3-річна донька Стормі, втім, зірка хотіла якнайшвидше народити братика або сестричку дівчинці, бо сама має майже однолітка-сестру Кендалл Дженнер. Кайлі зізнавалась, що є дуже близькою із сестрою, тому бажає того ж своїй донечці.

Чи справді власниця б'юті-імперії вагітна – невідомо, оскільки ні Кайлі, ні Тревіс, ні їхня велика сім'я Кардашян-Дженнер нічого не коментують, а сама Кайлі публікує в мережі фото без жодних змін у фігурі.



Кайлі Дженнер з Тревісом Скоттом і донькою / Фото з інстаграму Кайлі

Святослав Вакарчук став батьком

Зірковий бейбі-бум продовжується, і ще на одного щасливого татуся стало більше! Для всіх стало справжньою несподіванкою те, що у лідера гурту "Океану Ельзи" у 46-річному віці народився син! За різними джерелами, матір'ю первістка стала жінка, яка працює в команді Вакарчука. Ймовірно, її звати Євгенія. Також повідомляли, що вона перебувала у команді однієї з київських студій, яка займається зйомками реклам, кліпів та інших роликів.

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Свого сина Святослав назвав в честь покійного батька Івана Вакарчука. Наразі чоловік та його кохана не повідомляють жодних деталей щодо дитини. Раніше Вакарчук розповідав, що порвав стосунки з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив 20 років.

Зої Кравіц розлучилась та закрутила новий роман

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц, схоже, розпочала нову главу життя, проте вже з іншим чоловіком. 32-річна акторка оголосила про розлучення з Карлом Гусманом 8 місяців тому і цього тижня нарешті завершила шлюборозлучний процес.



Кадр з весілля Зої Кравіц і Карла Глусмана / Фото з інстаграму Зої Кравіц

Водночас вона завела роман з іншим холостяком – Ченнінгом Татумом, з яким працює над фільмом Pussy Island, де вона вперше виступила режисеркою, а він – головним героєм. Пара проводить багато часу разом, втім, невідомо, чи є між ними серйозні стосунки. Лише нещодавно Татум зустрічався із Джессі Джей, а у 2019 році розірвав шлюб з Дженною Деван. Можливо, невдалий попередній досвід у стосунках їх ще більше об'єднає та допоможе створити новий міцний союз.

Роман Сасанчин стане батьком

Зірка вокального шоу "Голос країни" 10 сезон зовсім скоро стане батьком первістка. 19-річний хлопець всього кілька місяців тому освідчився своїй коханій Іванні, яка старша від нього на кілька років, а вже зараз вони підтвердили новий статус. Пара очікує на немовля. Нещодавно наречена Романа натякала, що стане матір'ю, але лише 26 серпня вони оголосили про це світу.

Раніше пара зізнавалась, що не планує пишного весілля, оскільки вважає це марною тратою коштів. А нові клопоти з появою малюка, ймовірно, лише підтвердили їхнє рішення. Зараз Роман роздумує над тим, аби переїхати жити у Чортків, звідки його дівчина, адже у Києві його життя не склалось – ремонт квартири, яку йому подарували на вокальному проєкті, обходиться надто дорого, тому поки все встало на паузу.

В Україні обирають фільм на Оскар-2022

Один з найцікавіших етапів у сучасному кінематографі – це відбір фільмів на знамениту премію Оскар. Щороку кожна країна обирає фільм-претендента у номінації "Міжнародний фільм іноземною мовою". Оскарівський комітет України вже розпочав приймання заявок на участь національних фільмів. Процес триватиме до 8 вересня, а яким буде результат нацвідбору – дізнаємося 24 вересня. Для відбору існує кілька головних параметрів, яких слід притримуватись знімальним командам.

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Варто додати, що 94-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі. Наші фільми часто потрапляли у "короткі" або "довгі" списки номінантів, але до головної номінації Оскар так і не доходили. Варто сподіватись, що цьогоріч Україні пощастить.