Американська знаменитість Кайлі Дженнер та виконавець Тревіс Скотт скоро стануть батьками вдруге, за інформацією іноземних видань. Джерела, близькі до пари, повідомили нові деталі вагітності моделі й підприємиці.
Не пропустіть Кайлі Дженнер вдруге вагітна, – ЗМІ
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт давно хотіли знову стати батьками
Для зіркових батьків було важливо, щоб їхня перша спільна донька Стормі мала братика або сестричку. Кайлі Дженнер нібито хотіла, щоб різниця у віці між її дітьми була невеликою. Вона майже рік намагалась завагітніти.
Вона з Тревісом багато місяців намагалася зачати дитину. Кайлі хотіла, щоб у її дітей була маленька різниця у віці, тому що вона сама дуже близька з Кендалл. Тому вона хотіла того самого для Стормі,
– розповіло джерело.
Кайлі Дженнер ніколи не приховувала, що хотіла б мати велику сім'ю і багато дітей. Вона визнавала, що вагітність – це непростий період, але водночас розповідала, що хотіла б знову стати мамою. Та Кайлі ніколи не зізнавалась, коли саме хотіла б народити другу дитину.
Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Друга вагітність Кайлі Дженнер
- Тиждень тому, 20 серпня, стало відомо, що знаменитість вдруге стане мамою. Вона завагітніла від репера Тревіса Скотта, з яким нещодавно відновила романтичні стосунки.
- Сім'я Кайлі Дженнер нібито вже знає радісну новину. Однак поки що ніхто з них не дає офіційних коментарів.
- Шанувальники підозрюють, що модель продемонструє свій особливий стан на Met Gala. Захід відбудеться 13 вересня.