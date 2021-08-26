Американська знаменитість Кайлі Дженнер та виконавець Тревіс Скотт скоро стануть батьками вдруге, за інформацією іноземних видань. Джерела, близькі до пари, повідомили нові деталі вагітності моделі й підприємиці.

Не пропустіть Кайлі Дженнер вдруге вагітна, – ЗМІ

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт давно хотіли знову стати батьками

Для зіркових батьків було важливо, щоб їхня перша спільна донька Стормі мала братика або сестричку. Кайлі Дженнер нібито хотіла, щоб різниця у віці між її дітьми була невеликою. Вона майже рік намагалась завагітніти.

Вона з Тревісом багато місяців намагалася зачати дитину. Кайлі хотіла, щоб у її дітей була маленька різниця у віці, тому що вона сама дуже близька з Кендалл. Тому вона хотіла того самого для Стормі,

– розповіло джерело.

Кайлі Дженнер ніколи не приховувала, що хотіла б мати велику сім'ю і багато дітей. Вона визнавала, що вагітність – це непростий період, але водночас розповідала, що хотіла б знову стати мамою. Та Кайлі ніколи не зізнавалась, коли саме хотіла б народити другу дитину.



Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Друга вагітність Кайлі Дженнер