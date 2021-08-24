До 30-річчя Незалежності України Офіс Президента організував головне святкове шоу на НСКА "Олімпійський", яке отримало назву "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". У цьому святковому концерті беруть участь більш ніж 30 відомих українських виконавців і гуртів.

До слова "Коректно відмовились": хто з зірок не виступатиме на концерті до Дня незалежності

Відомо, що концерт є благодійним і всі кошти, вилучені з нього, підуть на розбудову Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Святковий концерт до Дня Незалежності на НСКА "Олімпійський": дивитись онлайн

На сцені головної арени країни можна буде побачити не лише бездоганне шоу і хореографію, а й виступи таких естрадних зірок:

Сергій Бабкін

Iрина Білик

Олег Винник

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Mірзоян

Наталія Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Олександр Пономарьов

Потап

Софія Ротару

Руслана

СКАЙ

СКРЯБІН

Христина Соловій

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Київський симфонічний оркестр

Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського

Цікаво, що виступити на концерті до Дня Незалежності України запросили співачку Софію Ротару, яка не нехтує давати шоу у країні-агресорці – Росії. Як раз перед врочистими святкуваннями, гастролерка Ротару давала концерт на відкритті "Нової хвилі" у Сочі.