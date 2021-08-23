Вперше від дня окупації Криму російськими військовими представники різних країн світу зібралися для обговорення питання деокупації та реінтеграції півострова.

До теми Джамала отримає приголомшливий гонорар за виступ на Кримській платформі

Для відкриття Кримської платформи організатори заходу запросили українську співачку Джамалу, яка вкотре надала історію свого народу та наголосила на тому, що Крим – це Україна.

Виступ Джамали на Кримській платформі

Переможниця Євробачення-2016 виступила на сцені Кримської платформи зі знаковою піснею "1944". Саме з цією композицією вона представляла Україну на пісенному конкурсі. Тоді Джамала підкорила серця мільйонів, про що свідчить її перемога.

На саміті вона виконала "1944" не менш чуттєво та проникливо, як зробила це на Євробаченні. Зірка вийшла на сцену в розкішному червоному вбранні, що нагадувало традиційний кримськотатарський одяг. Її образ довершили красива зачіска та насичений макіяж.

Виступ Джамали на Кримській платформі: дивіться відео онлайн

Кримська платформа: що потрібно знати