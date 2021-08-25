Канадська актриса Кетрін Винник пишається своїм українським походженням. Відтак, 30-річчя Незалежності вона святкувала в Києві. Судячи з інстаграм-сторіс, в Україну знаменитість прибула 22 серпня, а компанію їй склали батьки – Роман і Леся Вінницькі. На Батьківщині вони відзначили золоте весілля – 50 років разом.

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Кетрін Винник у Києві

По приїзду в Україну Кетрін Винник прогулялась центром Києва. Вона побувала на Софійській площі та біля Андріївської церкви, назвавши нашу країну красивою.

Того ж дня акторка відвідала церемонію премії "Національна легенда України", де засвітила розкішну сукню від Prada. За лаштунками офіційного заходу вона поспілкувалась з Наталією Могилевською, яка того вечора спробувала себе в ролі ведучої замість Каті Осадчої. Оскільки Кетрін Винник вільно розмовляє українською мовою, у зірок склалась приємна бесіда.

23 серпня голлівудська акторка побувала на саміт перших леді та джентльменів у Софії Київській, подякувавши Олені Зеленській за "надихаючий захід". Увечері того ж дня Кетрін Винник стала гостею гала-концерту в Київській опері.

У день Незалежності вона сфотографувалась на Майдані у вишиванці від українського бренду ETNODIМ, а згодом зустрілась з київськими пластунами. Усе тому, що в дитинстві Кетрін Винник також була учасницею скаутської організації.

Кетрін Винник на Софійській площі / Скриншот з інстаграму акторки

Кетрін Винник біля Андріївської церкви / Скриншот з інстаграму акторки

Кетрін Винник з Наталією Могилевською / Скриншот з інстаграму акторки

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Кетрін Винник на саміті в Києві / Скриншот з інстаграму акторки

Кетрін Винник зібралась у Київську оперу / Скриншот з інстаграму акторки

Кетрін Винник з пластунами в Києві / Фото з фан-сторінки акторки

Кетрін Винник на Львівщині

Напередодні Дня Незалежності голлівудська акторка відвідала село Борислав, що на Львівщині. Вона показала стареньку, але доглянуту хату, в якій жили її дідусь і бабуся по батьковій лінії до еміграції в Канаду.

Кетрін Винник у селі на Львівщині / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Кетрін Винник у селі на Львівщині / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Кетрін Винник з мамою у селі на Львівщині / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки