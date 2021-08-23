Американська акторка Робін Райт, найбільш відома за роллю у фільмі "Картковий будинок", відвідала Україну. Вона прибула на саміт перших леді та джентльменів, що проходить у Києві в Софії Київській.

До слова Не об'єкт для пліток, а реальна сила, – Олена Зеленська про впливовість перших леді

Робін Райт на саміті в Києві

Знаменитість стала спеціальною гостею саміту, який організувала Олена Зеленська. Вона є одною зі світових лідерів думок. Поява Робін Райт стала справжнім сюрпризом для всіх присутніх.

Багато часу вже минуло, 15-16 місяців. Ми не подорожували, не їздили, ми сиділи в Zoom. Не робота – дім, а тільки дім... Жінки, які живуть в зонах конфлікту, весь час живуть в умовах пандемії, війни й бідності,

– сказала акторка в інтерв'ю КП.

Робін Райт додала, що почала допомагати жінкам у Конго у 2011 році, коли й відвідала цю країну. Вона вважає, що Конго – "найгірше місце для жінок у світі".

Образ Робін Райт

Знаменитість з'явилась на заході у бездоганному та стриманому образі. Вона постала перед камерами в білій сорочці та чорному костюмі, що складався з жакета та вузьких штанів.

Робін Райт поєднала вбрання з босоніжками в тон, доповнивши образ сережками. Вона вклала волосся локонами, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Робін Райт на саміті перших леді й джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Робін Райт на саміті перших леді й джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал

Що відомо про Робін Райт

Під час навчання у школі Робін працювала фотомоделлю, а згодом захотіла стати акторкою. Після невеликих ролей вона зіграла Келлі Кепвелл у мильній опері "Санта-Барбара", за що тричі була номінована на Еммі.

Світову славу актриса здобула після ролі у фільмі "Форрест Гамп", де була партнеркою Тома Генкса. Знімалась також у стрічках "Диво-жінка", "Будинок на краю світу", "Таємний потяг".

У 2013 році Робін Райт зіграла роль у серіалі "Картковий будинок". За неї отримала нагороду "Золотий глобус" та була номінована на Еммі.

Робін Райт – не вперше в Україні. Вона була тут у 2019 році.

Зазначимо, 23 серпня Олена Зеленська організувала саміт перших леді та джентльменів, що проходить у Софії Київській. У ньому беруть участь 11 перших леді, понад 20 громадських діячів та експертів, лідерів думок світу. Вони обговорять численні соціально важливі проблеми. Результатом саміту стане підписана декларація про продовження співпраці.