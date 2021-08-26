23-річна зірка залишила у своєму інстаграмі промовисте відео, на якому нюхає жовто-блакитні квіти на кухні і тричі вигукує "Слава Україні!".

Цікаво День Незалежності 2021: як зірки привітали українців зі святом

Я працювала у День Незалежності і була офлайн, але увесь день відзначала нашу незалежність у серці і голосними вигуками на вулицях Франції між жовто-блакитних квітів. З Днем Незалежності, Україно! Пишаюсь бути твоєю,

– промовисто зазначила Іванна Сахно.

Реакція мережі

Відеоролик неабияк розчулив прихильників Іванни, тому вони не втримались, аби не залишити свої коментарі:

"Це так мило! Героям слава!"

"Так, це змушує мене плакати щасливими сльозами";

"Героям Слава!!! І ми пишаємося, що ви наша!";

"Героям слава";

"Ох, чому українці такі чудові".

Що відомо про Іванну Сахно? Дівчина народилась в Києві в родині представників вітчизняної кіноіндустрії. Змалку дівчина проводила багато часу на знімальному майданчику і дебютувала на екранах у 8-річному віці, коли зіграла у розважальному серіалі "Леся+Рома". У 13 років Іванна Сахно переїхала з батьками до Канади, де навчалась у школі, не знаючи англійської. Після завершення навчання вона перебралась до США та завершила курс в інституті, де навчались Анджеліна Джолі та Аль Пачіно. Освіта допомогла Іванні Сахно отримати перші ролі в малобюджетних стрічках, які й привели її у велике кіно. Тепер її можна побачити у таких фільмах, як "Тихоокеанський рубіж", "Дерево тіл", "Забрати назад не можна", "Шпигун, який мене кинув", "Пік страху".

Варто додати, що з Днем Незалежності цьогоріч привітала інша зірка українського походження – Кетрін Винник. Вона зіграла одну з головних ролей у серіалі "Вікінги". Зірка народилась в Канаді у родині українських емігрантів з Львівщини та Тернопільщини, і до 8 років розмовляла виключно українською мовою, відвідувала українську недільну школу та "Пласт". Ба більше – кілька днів тому вона приїхала з батьками в Україну та відвідала низку заходів з нагоди 30 річниці Незалежності України.

До слова Майдан Незалежності, село на Львівщині, Київська опера: де Кетрін Винник побувала в Україні