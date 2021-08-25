Інформацію про народження сина у пресслужбі артиста підтвердили. Однак ім'я матері хлопчика вирішили залишити у секреті.
До теми Святослав Вакарчук вперше став батьком
Ймовірна мати сина Вакарчука
Водночас видання з посиланням одразу на декілька джерел повідомляє, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.
У травні 2021 року на одному з публічних кінозаходів жінку помітили вагітною. Крім того, нещодавно вона просила друзів з фейсбуку допомогти знайти 2 цілодобових нянь. Зазначимо, що у Євгенії є дочка Софія від першого шлюбу. Однак у проханні вона згадувала про 2 дітей.
Окрім цього, жінка опублікувала спогад з вінком на Івана Купала, загадково підписавши його: "Мій вінок таки доплив до призначення".
Наразі ні Вакарчук, ні Яцуна не дають жодних коментарів. Водночас пресслужба співака не спростовує інформацію щодо Євгенії, проте й не підтверджує її.
У Вакарчука народився первісток: що відомо
- Про те, що український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком, стало відомо 25 серпня.
- Хлопчика назвали Іваном на честь батька співака.
- У мережі спершу з'явилася інформація, що первісток Вакарчука народився 19 серпня. Згодом ЗМІ почали писати, що син музиканта побачив світ ще наприкінці травня.
- 12 червня 2021 року співак оголосив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою. Закохані були в цивільному шлюбі 20 років.