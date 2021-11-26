Підсумки тижня: конфлікт "НеАнгелів", українка в номінації Греммі та Ед Ширан у Києві

Минулого тижня весь інтернет "гудів" про те, що українська режисерка Таня Муіньо чи не вперше за історію незалежності України змогла потрапити у список Греммі! Також у мережі обговорювали скандал між ексучасницями гурту "НеАнгели", а британець Ед Ширан висловив захоплення Україною.

Номінація на Греммі

Про творчий доробок української режисерки з Одеси Тані Муіньо ми говорили вже кілька місяців, проте нещодавно її старання змогли оцінити на найвищому рівні. Після кількох світових музичних нагород її номінували на найвищу – премію Греммі, яка відбудеться наприкінці січня 2022 року.

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31-річна Муіньо кілька місяців тому створила скандальний та яскравий кліп для виконавця Lil Nas X "Montero". У ньому артист спускався на пілоні посеред пекла та іронізував над темою темних сил. Цей кліп вже встиг зібрати нагороди MTV Europe Music Awards 2021, UK Music Video Awards 2021 та MTV VMA 2021. Тепер її та всю знімальну команду номінували на Греммі у категорії "Найкраще відео". Разом з нею на перемогу ще претендують:

AC/DC – Shot In The Dark;

Джон Батіст – Freedom;

Леді Гага та Тоні Беннет – I Get A Kick Out Of You;

Джастін Бібер – Peaches;

Біллі Айліш – Happier Than Ever;

Олівія Родріґо – Good 4 U.

Інших номінантів у категоріях на премію Греммі ви можете дізнатись тут. Сама церемонія відбудеться 31 січня 2022 року у Лос-Анджелесі.

Конфлікт екс-"НеАнгелів"

Розпад українського жіночого гурту "НеАнгели" відбувся ще у квітні 2021 року, але лише зараз виринають скандальні подробиці творчості гурту, який існував 15 років. Попри те, що учасниці гурту – Вікторія Смеюха та Слава Камінська – вже розпочали сольні кар'єри, вони продовжили виступати разом на корпоративах та інших святах. Але тепер зірки перебувають у жорсткій конфронтації, а все через те, що Віка першою наважилась розповісти про булінг, який начебто терпіла від своєї колеги.

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Першу заяву вона публічно залишила на одному з концертів, а згодом заявила, що Слава могла її вдарити та навіть виривала волосся з голови. Також Камінська, за її словами, постійно її принижувала, знущалась, не справлялась з власними емоціями. А правду впродовж усіх років Вікторія боялась говорити, оскільки їй казали, що Слава може посприяти, аби її вигнали з "НеАнгелів".

Напередодні, 25 листопада, Слава Камінська дала власне інтерв'ю, де підтвердила, що чинила наругу над колегою, проте це траплялось на тлі вагітності. Також артистка переконана, що всі заяви, які робить зараз Віка, робляться лише для зайвого піару перед виходом її нової пісні. Після публічних вияснень стосунків Слава не планує більше виступати на одній сцені з Вікторією.



Слава Камінська і Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму гурту

Ед Ширан приїхав в Україну

Британський виконавець та один з найуспішніших молодих співаків сучасності Ед Ширан приїхав у Київ, аби зняти там свій черговий кліп. У столиці він провів щонайменше три дні і залишився під глибоким враженням.

Дякуємо, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна чудова,

– написав Ед Ширан.

Він також опублікував перше фото зі зйомок майбутнього кліпу, деталі якого тримає в секреті. Як з'ясувалось, фільмування розгорнули біля корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля Виставкового центру.



Ед Ширан на зйомках кліпу в Києві / Фото з інстаграму співака

Зазначимо, що чотири тижні тому Ед Ширан випустив четвертий студійний альбом "=" – Equals, до якого ввійшло 14 треків. Ймовірно, на одну з представлених пісень він і зняв відеокліп. Варто додати, що зараз чимало зірок приїжджають в Україну, аби зняти відеороботу, оскільки тут порівняно дешевші послуги знімальних студій, але якість та професіоналізм українців високо цінується іноземними компаніями.

Внучки Єлизавети II охрестили дітей

Через понад пів року після пологів принцеси Євгенії та Зари Тіндолл, які є внучками від різних дітей королеви, цього тижня нарешті відбулись хрестини. Раніше це важко було організувати через складну епідеміологічну ситуацію у Великій Британії, а також через нездужання Єлизавети II. Коли у королівській сім'ї все владналось, у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку відбулись приватні хрестини дітей – 9-місячного сина принцеси Євгенії Августа та 8-місячного Лукаса, якого народила Зара Тіндолл.

На приватній службі були присутні найближчі родичі та близькі друзі, зокрема батьки Євгенії – принц Ендрю та Сара Йоркська, а також мама Зари Тіндолл – принцеса Анну. Серед гостей також були принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон. Хто стали хрещеними малюків – невідомо. Також королівська сім'я не залишила в мережі жодних фотографій з хрестин дітей.



Принцеса Євгенія з Джеком Бруксбенком та сином Августом / Старе фото з інстаграму жінки

Зазначимо, що за кілька днів до хрестин у сім'ї принцеси Євгенії сталось горе – у чоловіка Джека Бруксбенка помер батько. Йому було 72 роки, минулого року він хворів на COVID-19 і ледь вижив після важкої госпіталізації. Після хвороби він почував себе не надто добре, тому через наслідки коронавірусу він, ймовірно, і помер. Проте подружжя Євгенії і Джека не стало скасовувати хрестини, оскільки все було наперед узгоджено.