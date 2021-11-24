Щорічна церемонія нагородження премії Греммі-2022 традиційно відбудеться 31 січня в Лос-Анджелесі. Академія звукозапису вже визначила артистів, які здійснили прорив в музичній індустрії впродовж року – з 1 вересня 2020-го до 30 вересня 2021-го. Усіх їх розділили на 86 категорій, повний список яких можна дізнатися на сайті Recording Academy.

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Абсолютним лідером за кількістю номінацій Греммі-2022 став Джон Батіст. Він представлений в 11 головних категоріях. У спину йому дихають Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R – по 8 номінацій у кожного. Тоді як Біллі Айліш претендує на 7 нагород.

Натомість репер Jay Z встановив новий рекорд Греммі. За всю кар'єру він був номінований на музичну премію 83 рази, три з яких отримав цьогоріч.

Список номінантів Греммі-2022

Запис року

I Still Have Faith in You – ABBA;

Freedom – Джон Батіст;

I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;

Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Right on Time – Бренді Карлайл;

Kiss Me More – Doja Cat і SZA:

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Montero – Lil Nas X;

Driver License – Олівія Родріґо;

Leave the Door Open – Silk Sonic.

Альбом року

We Are – Джон Батіст;

Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннет;

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Back Of My Mind – H.E.R;

Montero – Lil Nas X;

Sour – Олівія Родріґо;

Evermore – Тейлор Свіфт;

Donda – Каньє Вест.

Пісня року

Bad Habits – Ед Ширан;

A Beautiful Noise – Alicia Keys, Brandi Carlile;

Drivers license – Олівія Родріґо;

Fight For You – H.E.R;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Kiss Me More – Doja Cat, SZA;

Leave The Door Open – Silk Sonic;

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;

Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;

Right On Time – Бренді Карлайл.

Найкращий новий артист

Arooj Aftab;

Джиммі Аллен;

Baby Keem;

FINNEAS;

Glass Animals;

Japanese Breakfast;

The Kid Laroi;

Арло Паркс;

Олівія Родріґо;

Saweetie.

Найкраще соло-виконання в стилі "поп"

Anyone – Джастін Бібер;

Right on Time – Бренді Карлайл;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Positions – Аріана Гранде;

drivers license – Олівія Родріґо.

Найкращий дует / Виступ гурту

I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;

Lonely – Джастін Бібер, Benny Blanco;

Butter – BTS;

Higher Power – Coldplay;

Kiss Me More – Doja Cat, SZA.

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