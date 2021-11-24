Щорічна церемонія нагородження премії Греммі-2022 традиційно відбудеться 31 січня в Лос-Анджелесі. Академія звукозапису вже визначила артистів, які здійснили прорив в музичній індустрії впродовж року – з 1 вересня 2020-го до 30 вересня 2021-го. Усіх їх розділили на 86 категорій, повний список яких можна дізнатися на сайті Recording Academy.

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Абсолютним лідером за кількістю номінацій Греммі-2022 став Джон Батіст. Він представлений в 11 головних категоріях. У спину йому дихають Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R – по 8 номінацій у кожного. Тоді як Біллі Айліш претендує на 7 нагород.

Натомість репер Jay Z встановив новий рекорд Греммі. За всю кар'єру він був номінований на музичну премію 83 рази, три з яких отримав цьогоріч.

Список номінантів Греммі-2022

Запис року

  • I Still Have Faith in You – ABBA;
  • Freedom – Джон Батіст;
  • I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;
  • Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
  • Right on Time – Бренді Карлайл;
  • Kiss Me More – Doja Cat і SZA:
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Montero – Lil Nas X;
  • Driver License – Олівія Родріґо;
  • Leave the Door Open – Silk Sonic.

Альбом року

  • We Are – Джон Батіст;
  • Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннет;
  • Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
  • Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Back Of My Mind – H.E.R;
  • Montero – Lil Nas X;
  • Sour – Олівія Родріґо;
  • Evermore – Тейлор Свіфт;
  • Donda – Каньє Вест.

Пісня року

  • Bad Habits – Ед Ширан;
  • A Beautiful Noise – Alicia Keys, Brandi Carlile;
  • Drivers license – Олівія Родріґо;
  • Fight For You – H.E.R;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Kiss Me More – Doja Cat, SZA;
  • Leave The Door Open – Silk Sonic;
  • Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
  • Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
  • Right On Time – Бренді Карлайл.

Найкращий новий артист

  • Arooj Aftab;
  • Джиммі Аллен;
  • Baby Keem;
  • FINNEAS;
  • Glass Animals;
  • Japanese Breakfast;
  • The Kid Laroi;
  • Арло Паркс;
  • Олівія Родріґо;
  • Saweetie.

Найкраще соло-виконання в стилі "поп"

  • Anyone – Джастін Бібер;
  • Right on Time – Бренді Карлайл;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Positions – Аріана Гранде;
  • drivers license – Олівія Родріґо.

Найкращий дует / Виступ гурту

  • I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;
  • Lonely – Джастін Бібер, Benny Blanco;
  • Butter – BTS;
  • Higher Power – Coldplay;
  • Kiss Me More – Doja Cat, SZA.

Найкраще відео

  • Montero – Lil Nas X (Таня Муіньо, Lil Nas X);
  • Shot In The Dark – AC/DC (Девід Маллет);
  • Freedom – Джон Батіст (Алан Фергюсон);
  • I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннет (Дженніфер Лебо);
  • Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon (Колін Тіллі);
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш (Біллі Айліш);
  • Good 4 U – Олівія Родріґо (Петра Коллінз).