У Голлівуді Таня Муіньо має славу компетентної та гарної режисерки, роботи якої відзначаються яскравістю й оригінальністю. Окрім епатажного Lil Nas X, Муіньо співпрацювала з реперкою Cardi B, з співачкою Кеті Перрі й виконавцями The Weeknd та Post Malone.

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Таня Муіньо: біографія української режисерки

Окрім українського коріння, Таня Муіньо має й кубинське. Відомо, що мама режисерки родом з Одеси, а її тато народився на Кубі. Зі слів дівчини, вона до 6 років жила у Гавані й там пізнала, що таке велика кубинська сім'я. Таня намагається не фігурувати у пресі й не часто афішує якісь подробиці особистого життя.

Таня Муїньо біографія
Таня Муіньо: біографія режисерки / Фото з інстаграму Тані

Свій творчий шлях Муіньо розпочала з співпраці з відомим українським артистом MONATIK. Повітряність, динаміка, контраст кольорів у кліпах "Кружит" и "Выходной" – це заслуга неординарного бачення режисерки.

У 2019 році обдарована кліпмейкерка зняла відео для популярної співачки Кеті Перрі. Побачивши настільки популярною стала ця робота, багато зірок почали запрошувати Таню знімати відеоролики на їхні пісні.

Таня Муіньо біографія
Таня Муіньо / Фото з інстаграму Тані

Так до списку творчих досягнень Тані Муіньо додались праці над кліпами ROZALIA, Біллі Айліш і Lil Nas X. До слова, восени 2020 року Муіньо стала режисером кліпу відомого британського музиканта Yungblud. Цікаво, що локацією зйомки дівчина обрала Київ.

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З кліпмейкеркою активно і охоче співпрацюють українські виконавці. Вона була авторкою кліпів Мішель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee та інших знаменитостей українського шоу-бізу. Таня чотири роки поспіль отримувала премію YUNA у номінації "Найкращий відеокліп" . Цікаво, що всі чотири кліпи-переможці вона поставила для MONATIK.

Сама дівчина вважає себе "мультитаскером", адже може концентрувати свою увагу на різних мистецьких сферах. Окрім зйомок кліпів, вона професійно займається фотографією й навіть заснувала власний бренд одягу.

Найпопулярніші кліпи Тані Муіньо