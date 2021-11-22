Відомо, що Джордж Бруксбенк, тесть принцеси Йоркської, минулого року навесні потрапив у лікарню з ускладненнями від COVID-19. Він 5 тижнів провів на апараті штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Його одужання лікарі називали справжнім дивом. Також повідомляється, що 68-річна пані Бруксбанк також заразилася вірусом, але змогла вилікуватися вдома.

Важливо У присутності Єлизавети ІІ: принцеса Євгенія охрестила сина



Батьки Джека Бруксбенка / Фото Getty Images

Однак за кілька днів до хрещення чоловік покинув світ. Наразі Букінгемський палац не коментує втрату. Проте інсайдер видання The Daily Mail розповів, що: "Джордж лежав у лікарні з "ковідом", і після цього він уже не був таким, як раніше. Деякий час він був хворий".

Хрестини все ж відбулись

Незважаючи на горе у сім'ї, 35-річний Джек Бруксбенк та його дружина Євгенія все ж охрестили сина Августа, як і планувалось, в присутності рідних та королеви Єлизавети II. Хрестини відбулись у Каплиці всіх святих у Віндзорському замку, де був похований навесні 2021 року принц Філіп.



Принцеса Євгенія з Джеком Бруксбенком та сином Августом / Фото з інстаграму жінки

Зазначимо, що водночас відбулось і хрещення сина 40-річної Зари Тіндолл – доньки принцеси Анни та внучки Єлизавети II. Народження хлопчика Лукаса відбулось ще 8 місяців тому, однак Зарі та її чоловіку Майку досі не доводилось охрестити дитину.