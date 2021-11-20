Ні для кого не секрет, що в солісток "НеАнгелів" були напружені стосунки, але ніхто не знав, якими насправді були останні 15 років для Вікторії Смеюхи. У новому інтерв'ю уже сольна артистка VICTORIA звинуватила Славу Камінську в булінгу та аб'юзі. За її словами, знущання ексколеги тривають навіть після розпаду дуету.
Важливо "Це вульгарно": екссолістки "НеАнгелів" Слава та Вікторія поскандалили в мережі
"Це її життєва позиція – жартувати наді мною, знущатися, підколювати, булити", – наголосила співачка.
Вікторія зізналась, що Слава Камінська часто не справлялась з емоціями, тому весь гнів виплескувала на неї. Артистка нібито не раз кидалася на колегу з кулаками.
Вона могла мене вдарити. Це було в автобусі. Я запізнилася, лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Це було боляче фізично та морально,
– пригадала Віка Смеюха.
Усі 15 років співачка мовчала, бо правда могла коштувати їй місця в колективі. Річ у тому, що всю команду Слава Камінська перетягла на свій бік. Так, Вікторії казали: "Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, тебе доведеться замінити". У такі моменти вона скаржилась не продюсеру Юрію Нікітіну, а у сльозах дзвонила мамі.
Ексучасниці гурту "НеАнгели" / Фото з інстаграму колективу
Зірка додала, що Слава "закрила гурт своїми діями". Остаточне рішення було за Юрієм Нікітіним, який нібито "не міг витримувати нападки та інтриги".
Що відомо про розпад гурту "НеАнгели"
- Про завершення 15-річної епохи "НеАнгелів" стало відомо 4 березня. Юрій Нікітін запропонував співачкам розходитися та починати сольні кар'єри вже не під його наставництвом.
- Легендарний гурт не даватиме публічних концертів і не записуватиме нові хіти, а виступатиме тільки на корпоративах і закритих вечірках.
- Слава Камінська готувалася до розпаду "НеАнгелів" і зібрала свою команду ще до оголошення про закриття проєкту. Вона обрала сценічне ім'я SLAVA KAMINSKA та пообіцяла, що її сольна кар'єра буде без страждань.
- Вікторія Смеюха почала сольну кар'єру трохи пізніше. Вона працює під псевдонімом VIKTORIA.