Величний Київ неодноразово входив у топи міст з найкрасивішими краєвидами в Європі. Тут безліч "незаяложених" локацій, які приваблюють як українських, так і закордонних кліпмейкерів. Перед нашою столицею не встояв навіть володар Греммі Ед Ширан!

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У своєму інстаграмі з майже 36-мільйонною аудиторією співак розхвалив Україну на весь світ. Після трьох нічних зйомок він зрозумів, що Київ – прекрасне місто в чудовій країні.

Дякуємо, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна чудова,

– написав Ед Ширан.

Він опублікував перше фото зі зйомок майбутнього кліпу, деталі якого тримає в секреті. Як з'ясувалось, фільмування розгорнули біля корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля Виставкового центру.

Ед Ширан на зйомках кліпу в Києві / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, чотири тижні тому Ед Ширан випустив четвертий студійний альбом "=" – Equals, до якого ввійшло 14 треків.

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