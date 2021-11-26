Номинация на Грэмми

О творческом наследии украинского режиссера из Одессы Тани Муиньо мы говорили уже несколько месяцев, однако недавно ее старания смогли оценить на самом высоком уровне. После нескольких мировых музыкальных наград ее номинировали на высшую премию Грэмми, которая состоится в конце января 2022 года.

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31-летняя Муиньо несколько месяцев назад создала скандальный и яркий клип для исполнителя Lil Nas X "Montero". В нем артист спускался на пилоне посреди ада и иронизировал над темой темных сил. Этот клип уже успел собрать награды MTV Europe Music Awards 2021, UK Music Video Awards 2021 и MTV VMA 2021. Теперь ее и всю съемочную команду номинировали на Грэмми в категории "Лучшее видео". Вместе с ней на победу еще претендуют:

AC/DC – Shot In The Dark;

Джон Батист – Freedom;

Леди Гага и Тони Беннет – I Get A Kick Out Of You;

Джастин Бибер – Peaches;

Билли Айлиш – Happier Than Ever;

Оливия Родриго – Good 4 U.

Других номинантов в категориях на премию Грэмми вы можете узнать здесь. Сама церемония состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Конфликт экс- "НеАнгелов"

Распад украинской женской группы "НеАнгелы" состоялся еще в апреле 2021 года, но только сейчас всплывают скандальные подробности творчества группы, которая существовала 15 лет. Несмотря на то, что участницы группы – Виктория Смеюха и Слава Каминская – уже начали сольные карьеры, они продолжили выступать вместе на корпоративах и других праздниках. Но теперь звезды находятся в жесткой конфронтации, а все из-за того, что Вика первой решилась рассказать о буллинге, который вроде бы терпела от своей коллеги.

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Первое заявление она публично оставила на одном из концертов, а потом заявила, что Слава могла ее ударить и даже вырывала волосы с головы. Также Каминская, по ее словам, постоянно ее унижала, издевалась, не справлялась с собственными эмоциями. А правду на протяжении всех лет Виктория боялась говорить, поскольку ей говорили, что Слава может посодействовать, чтобы ее выгнали из "НеАнгелов".

Накануне, 25 ноября, Слава Каминская дала собственное интервью, где подтвердила, что надругалась над коллегой, однако это случалось на фоне беременности. Также артистка убеждена, что все заявления, которые делает сейчас Вика, делаются лишь для лишнего пиара перед выходом ее новой песни. После публичных выяснений отношений Слава не планирует больше выступать на одной сцене с Викторией.



Слава Каминская и Виктория Смеюха / Фото из инстаграма группы

Эд Ширан приехал в Украину

Британский исполнитель и один из самых успешных молодых певцов современности Эд Ширан приехал в Киев, чтобы снять там свой очередной клип. В столице он провел по меньшей мере три дня и остался под глубоким впечатлением.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная,

– написал Эд Ширан.

Он также опубликовал первое фото со съемок будущего клипа, детали которого держит в секрете. Как выяснилось, съемки развернули возле корпуса механико-математического факультета КНУ, что возле Выставочного центра.



Эд Ширан на съемках клипа в Киеве / Фото из инстаграма певца

Отметим, что четыре недели назад Эд Ширан выпустил четвертый студийный альбом "=" – Equals, в который вошло 14 треков. Вероятно, на одну из представленных песен он и снял видеоклип. Стоит добавить, что сейчас многие звезды приезжают в Украину, чтобы снять видеоработу, поскольку здесь сравнительно дешевле услуги съемочных студий, но качество и профессионализм украинцев высоко ценится иностранными компаниями.

Внучки Елизаветы II окрестили детей

Спустя более пол года после родов принцессы Евгении и Зары Тиндолл, которые являются внучками от разных детей королевы, на этой неделе наконец состоялись крестины. Раньше это трудно было организовать из-за сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании, а также из-за недомогания Елизаветы II. Когда в королевской семье все наладилось, в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке состоялись частные крестины детей – 9-месячного сына принцессы Евгении Августа и 8-месячного Лукаса, которого родила Зара Тиндолл.

На частной службе присутствовали ближайшие родственники и близкие друзья, в частности родители Евгении – принц Эндрю и Сара Йоркская, а также мама Зары Тиндолл – принцесса Анну. Среди гостей также были принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Кто стали крестными малышей – неизвестно. Также королевская семья не оставила в сети никаких фотографий с крестин детей.



Принцесса Евгения с Джеком Бруксбенком и сыном Августом / старое фото из инстаграма женщины

Отметим, что за несколько дней до крестин в семье принцессы Евгении случилось горе – у мужа Джека Бруксбенка умер отец. Ему было 72 года, в прошлом году он болел COVID-19 и едва выжил после тяжелой госпитализации. После болезни он чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому из-за последствий коронавируса он, вероятно, и умер. Однако супруги Евгении и Джека не стало отменять крестины, поскольку все было заранее согласовано.