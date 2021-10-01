Підсумки тижня: Ілон Маск знову холостяк, а Брітні більше не під опікунством батька

Минулого тижня стало відомо, що знаменитий мільярдер Ілон Маск розстався зі своєю коханою та матір'ю шостого сина – співачкою Граймс. Також у ЗМІ прогриміла новина, що з батька Брітні Спірс зняли опікунство, а гурт Måneskin навесні 2022 року приїде з концертом у Київ.

Американський мільярдер Ілон Маск близько трьох років перебував у стосунках з епатажною артисткою Граймс. Вперше вони вийшли як пара у 2018 році на червоній доріжці фестивалю Met Gala, і відтоді не розлучались. У січні 2020 року світ дізнався, що Граймс завагітніла від чоловіка, а вже 4 травня народила йому сина.

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Ілон Маск із сином X Æ A-12 / Фото з інстаграму Мей Маск

Навколо імені хлопчика точилось багато розмов у ЗМІ, оскільки зіркові батьки назвали його X Æ A-12 Маск. Для мільярдера син став шостою дитиною, а для співачки – первістком. Вони разом жили, але одружуватись не поспішали. Але вже 24 вересня стало відомо, що Ілон Маск розстався з жінкою з невідомих причин, але вони продовжуватимуть жити разом як партнери, аби разом виховувати сина.

Кілька днів тому Граймс вперше прокоментувала розставання з чоловіком, пожартувавши про нетрадиційну орієнтацію: "Я буду колонізувати Європу (один із місяців Юпітера, – Showbiz 24) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни".

Måneskin їде до України

Італійський гурт Måneskin став переможцем Євробачення-2021 у Роттердамі і після цього стрімко отримав популярність у Європі. Після кількох великих концертів у різних країнах світу вони вирішили влаштувати європейський тур у 2022 році. У список країн та міст, який запланувала команда організаторів, в афіші концертів можна було побачити Київ, Україну. Щоправда, назву столиці гурт написав неправильно – не Kyiv, а Kiev. Концерт повинен відбутись 7 березня 2022 року у нічному клубі Stereo Plaza.

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Про концерт в Україні стало відомо 27 вересня, а продажі квитків повинні були розпочатись 30 вересня о 12:00. Музиканти і фанати, напевне, уявити собі не могли, що всі квитки на усі концерти туру будуть повністю розпродані за 2 години! У першу ж хвилину завантаження сайту Concert.ua, де відбувався онлайн-продаж, сервери "лягли", і придбати квиток було майже неможливо. Після кожного розпродажу партії квитків, українські організатори підвищували ціну, що ще більше створювало ажіотаж. Відтак, всього за півтори години часу відбувся повний sold out.



Måneskin їде до України з концертом / Фото з інстаграму гурту

Брітні Спірс – вільна

Американська співачка Брітні Спірс 13 років боролась зі своїм батьком за право бути незалежною та вільною у своїх діях. Джеймс Спірс ще у 2008 році отримав право опікунства над дорослою донькою через її проблеми з наркотиками та алкоголем, але відтоді щоразу доводив свою необхідність контролювати життя Брітні. У червні 2021 року артистка вперше виступила у суді. Там вона заявила, що батько травмував її та забороняв народжувати. Чимало жахливих подробиць ще більше посилили фанатський рух #FreeBritney, що допомогло артистці позбавитись свого адвоката і призначити нового.

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Разом з ним впродовж останніх кількох місяців вони боролись за право змінити опікуна на менеджерку Брітні – Джоді Монтгомері. На черговому засіданні влітку суд відхилив прохання зняти опікунство з батька, але в серпні батько сам відмовився від цього, проте вимагав 2 мільйони доларів за підписання документів. 30 вересня на чергових слухання суддя дозволив знято опікунство з батька, призначивши тимчасового опікуна Монтгомері. Усі деталі обіцяють узгодити до наступного засідання – 12 листопада. Зараз Брітні насолоджується статусом нареченої – нещодавно їй освідчився коханий Сем Асгарі, а також відпочиває з ним на Мальдівах.

Принцеса Беатріс дала ім'я доньці

Внучка Єлизавети II через 2 тижні після пологів нарешті оголосила, яке ім'я дала своїй донечці. Разом з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вони назвали дівчинку Сієнною Елізабет. У певний спосіб принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці віддали шану королеві Єлизаветі II, назвавши доньку на її честь. Цікаво, що принц Гаррі й Меган Маркл також назвали доньку на честь королеви, але використали її дитяче прізвисько Лілібет. А от принцеса Євгенія (сестра Беатріс) навесні назвала свого сина Августа Філіпом, віддавши честь покійному дідусеві і чоловіку Єлизавети II – принцу Філіпу.

Окрім оголошення імені, принцеса Беатріс та Едоардо залишили фотографію відбитків ніжок їхньої доньки. Що цікаво, раніше королівські подружжя завжди показували громадськості новонароджених дітей, але Беатріс, схоже, вирішила наслідувати приклад Меган Маркл і зробити все приватно. Принцеса Беатріс також згадала сина чоловіка від його перших стосунків: "Вульфі – найкращий старший брат Сієнни".



Принцеса Беатріс оголосила ім'я доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, що пологи принцеси Беатріс планувалися на початок жовтня. Та 17 вересня стало відомо, що онука королеви потрапила у лікарню. Вже наступного дня принцеса народила доньку в одній з лікарень Лондона.

Про появу правнуки Єлизавети II на світ стало відомо через 2 дні після пологів. Як повідомив Букінгемський палац, і новоспечена матуся, і донька, почувалися добре.