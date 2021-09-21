Скандал навколо колишнього подружжя Пустовітів – Саші та Ігоря – не припиняється. Нещодавно чоловік відповів екскоханій на її інтерв'ю та розповів свою версію подій. Блогерка прокоментувала його розповідь Славі Дьоміну.

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Саша Бо про інтерв'ю чоловіка

Блогерка опублікувала допис, у якому зазначила, що отримала "ефектне шоу", яке їй нібито обіцяв Ігор. Однак дівчина цим не здивована, а також переконана в тому, що зробила правильне рішення. Саша додала, що її інтерв'ю та інтерв'ю чоловіка – дуже відрізняються.

Я з відчаю прийшла на інтерв'ю, щоб відкрити свої болі й страхи, а дехто прийшов відмазатись, жорстоко помститись і прополоскати у лайні "кончену і хвору колишню" і її батьків (як по-чоловічому),

– написала Саша Бо.

"Ні, я не жалію про те, що озвучила всього 5% трешу, який я пережила. Другого інтерв'ю і роздування скандалу не буде. Моя доброта знову зіграла проти мене, але після бою кулаками не махають. Мені вистачило розуму не осоромити батька своїх дітей в їх очах і я гордо з цим йду далі", – зауважила блогерка.

Дівчина поділилась, що більше не дасть ображати своїх рідних, і знову зазначила, що не відчувала жодної підтримки, коли починала заробляти гроші. Саша наголосила, що зробить все для того, щоб її сини "не отримали психологічної травми". Вона підсумувала, що більше ніколи не підніме тему розлучення.



Саша Бо / Фото з інстаграму блогерки

Ігор Пустовіт про своє інтерв'ю

Після інтерв'ю чоловік наголосив, що більше не буде ні перед ким виправдовуватися й не слухатиме порад від користувачів мережі. Він висловив сподівання, що зможе допомогти українцям не руйнувати сім'ї.

Ігор Пустовіт зазначив, що його не слід підтримувати, як і ненавидіти. Однак наприкінці він подякував фанам за позитивні повідомлення. Додамо, що блогер натякнув на погрози: "Ніби пройшов першу психологічну світову. Надіюсь комусь вистачить мудрості не почати другу. Одне знаю точно – зараз мені треба відпочинок. Треба відновити сили, бо мені вже погрожують додатковими судами".

Скандал навколо блогерів Пустовітів

20 червня Саша Бо дала перше інтерв'ю Маші Єфросиніній, але його не оприлюднили. Через 2 дні стало відомо, що подружжя блогерки розпалося. Саша ніяк не коментувала новину, тоді як Ігор підігрівав чутки дописами та сторіз.

Через 2 місяці блогерка та підприємиця дала друге інтерв'ю телезірці. У ньому вона розповіла іншу сторону бездоганної інстаграм-картинки їхньої сім'ї. Саша Бо зізналась про нібито регулярні сварки, знецінювання, погрози та образи, яких не показувала в мережі.

Ігор Пустовіт також дав інтерв'ю. У ньому він зізнався, що начебто сам став жертвою принижень, булінгу через зовнішність. Чоловік заявив, що Саша має "особливість" – у неї стаються напади агресії. Через це він нібито не міг піти зі шлюбу швидше.

Текст публікації Саші Бо

Все сталось так, як мало статись. Він обіцяв мені ефектне шоу – я його отримала.

Я спокійно приймаю цю ситуацію, бо я взагалі не здивована. Я вкотре переконалась в правильності свого вибору – більше не терпіти. Можете проаналізувати, можете зробити висновки, можете бути байдужими або просто посміятись з цього цирку.

Я з відчаю прийшла на інтерв'ю, щоб відкрити свої болі й страхи, а дехто прийшов відмазатись, жорстоко помститись і прополоскати у лайні "кончену і хвору колишню" і її батьків (як по-чоловічому). Я дуже вірю, що в нашій країні буде набирати обертів інститут репутації й культура відміни. Бо ці всі виправдання і нападки є просто нікчемними. Ви все побачили самі. Хто і як себе поводив.

Ні, я не шкодую про те, що озвучила всього 5% трешу, який я пережила. Другого інтерв'ю і роздування скандалу не буде. Моя доброта знову зіграла проти мене, але після бою кулаками не махають. Мені вистачило розуму не осоромити батька своїх дітей в їх очах і я гордо з цим йду далі. Моє інтерв'ю мало зовсім іншу ціль. Всі матеріали я мовчки передала в суд і продовжую жити щасливо для себе і заради дітей.

Думаю, ви самі побачили підтвердження моїм словам. Весь цинізм і підлість у всій красі. Я більше не дам ображати себе і своїх рідних. І нехай він до кінця буде впевнений у моїй меркантильності. Та я заробила ці гроші сама не завдяки, а всупереч йому, не відчуваючи ні краплі підтримки! А всім тим, хто аж плюється, захищаючи сторону Ігоря – ваше право. Бажаю вам вийти за нього заміж або виховати такого сина.

І я зроблю все для того, аби в моїх дітей не було психологічної травми після того, що я щойно подивилась… Йду в душ, щоб змити це все.

Звертаюсь до Ігоря. Я погана, ти хороший. Йди з Богом, а не з мольфарами. У мене все. Ця тема закрита назавжди.

Текст публікації Ігоря Пустовіта

А можна я просто буду жити далі без Ваших вказівок, що і як мені робити? Просто буду рухатись далі, як і всі, зі своїми проблемами, зі своїми рішеннями і зі своїм досвідом, ок?

Я більше не буду виправдовуватись, мені не цікаво, що Ви про мене думаєте і що чи кому Ви про мене розкажете! Найголовніше, що я сам знаю, який я! Сам перед собою, перед своїми дітьми та перед своїми близькими!

За дітей також не хвилюйтесь, у них завжди все буде добре, а потім вони виростуть і самі зроблять свої висновки, самі приймуть свої рішення. Зараз я зроблю все, що в моїх силах, щоб у мене не відібрали можливість бачитись з ними на рівних правах!

У інтерв'ю (хоча його навіть важко інтерв'ю назвати, скоріш просто розмова "по душах") я залишив увесь біль, який прожив в минулих стосунках і йду далі без нього. Не хейтіть інтерв'юера! Слава класний мужик і ставив логічні запитання + я сам просив його не займати чиюсь сторону + йому важко було мене переговорити, бо я мав виговоритись!

Надіюсь, ця розмова допоможе тисячам сімей, по усій Україні, зрозуміти врешті, що найголовніше в сім'ї! Розуміти цінність речей, а не їх ціну. Надіюсь, це інтерв'ю навчить Вас не тільки говорити одне з одним, а і чути одне одного! Надіюсь воно точно покаже усім, як не треба робити – ні в стосунках, ні при розлученні.

Я йду далі. Йду такий, який уже є і буду таким, яким зможу! Сталось, як сталось! Минулого не повернеш! З нього можна тільки зробити висновки й не робити помилок у майбутньому.

Ви не зобов'язані мене підтримувати, точно так само, як і не зобов'язані мене ненавидіти. Це була просто моя історія. У Вас, знаю точно, є власні історії, свої життя, свої проблеми і свій досвід! Усі ми люди і я теж – просто людина! Якщо я вам не подобаюсь, то прошу відписатись від мене і більше ніколи взагалі навіть мене не бачити, це буде Вашим чудовим рішенням!

P.S. Я ніби пройшов першу психологічну світову. Надіюсь комусь вистачить мудрості не почати другу. Одне знаю точно – зараз мені треба відпочинок. Треба відновити сили, бо мені вже погрожують додатковими судами.

P.P.S. Проста людська подяка усім, хто написав мені слова підтримки, Вас теж немало, я все бачу і для мене це безцінно. Щиро дякую.