Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек розійшлись 17 років тому, але, схоже, що почуття між ними все ще не розтанули. Інсайдери повідомляють нові деталі стосунків зіркової пари.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек часто бачаться

Зараз актор та артистка дуже часто зустрічаються та багато розмовляють на найрізноманітніші теми. Вони планують проводити якомога більше часу разом.

Вони чудово проводять час. Пройшли роки з часу їх розставання, і тепер вони надолужують згаяне. Вони знову планують тусуватися разом,

– пише видання.

Однак близькі друзі Дженніфер та Бена наголошують, що пара спілкується тільки по-дружньому, а в їхніх стосунках зовсім немає романтики. За словами джерел, зірки зберігали такі хороші стосунки ще від розриву заручин.

Тому Лопес й Аффлек підтримують один одного в тяжкі часи. Нещодавно актор зробив співачці комплімент: "Де ти ховаєш своє джерело молодості? Чому ти зараз виглядаєш точно так само, як у 2003 році, а я в кращому випадку так, ніби мені вже за 40?".

Стосунки Джей Ло та Бена Аффлека