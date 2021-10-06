Актор Бен Аффлек та виконавиця Дженніфер Лопес проводять якнайбільше часу разом. Вони намагаються часто підтримувати один одного на важливих заходах.

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Бен Аффлек про свій стан

Днями знаменитості разом прибули на приватний показ нового фільму "Ніжний бар", у якому взяв участь Бен Аффлек. Він дав коротке інтерв'ю журналістам, де зізнався, що найщасливіший.

Я задоволений. Життя прекрасне. Я пишаюся всім, що я роблю. Зараз один з найщасливіших періодів в моєму житті,

– поділився актор.

Очевидно, що це пов'язано з романом зірки з Дженніфер Лопес. Цікаво, що вже не вперше Бен Аффлек дає інтерв'ю після возз'єднання.

Раніше Бен Аффлек висловив захоплення коханою. "Я в захопленні від того, як Дженніфер впливає на світ. Джей надихнула багато людей відчути, що в них є своє місце за столом у цій країні", – сказав тоді голлівудський актор.

Возз'єднання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес: коротко

Через певний час після розриву з Алексом Родрігесом, співачка почала проводити час з Беном Аффлеком. Спершу друзі пари підозрювали, що такі відносини – лише дружні.

Згодом знаменитостей бачили разом на відпочинку, що тільки підігрівало чутки про роман. Вже в червні папараці підловили закоханих за поцілунками. Це частково підтвердило інформацію інсайдерів про відновлення їхнього роману, який завершився 20 років тому.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали приховувати свої стосунки від шанувальників після відпочинку у Франції. Та цілковито офіційним роман став на Венеційському кінофестивалі. Пара вперше вийшла у світ у розкішних образах.



Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото Getty Images