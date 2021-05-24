Кілька тижнів тому Лопес та Аффлек разом відправились відпочивати у штат Монтана, США, де в актора є невеликий будинок. А тепер пара разом проводить час в особняку Дженніфер на березі океану в штаті Флорида, який артистка колись придбала з Алексом Родрігесом.

Цікаво "Бенніфер" назавжди: історія палкого кохання Дженіффер Лопес та Бена Аффлека

На нових фото пара виглядала разом щасливо та безтурботно – вони разом спускались по сходах будинку на вулиці та виглядали дуже по-домашньому: Бен одягнув джинси та сіру футболку, в той час як на Дженніфер була лише легка літня сукня. На ній була розхристана зачіска та відсутність макіяжу. Жінка щиро усміхалась та підтримувала свою сукню наче "Попелюшка".

Чи разом пара – невідомо, але щоразу їхня спільна поява на кадрах все більше підігріває чутки про возз'єднання "Бенніфер".

Що відомо про відновлення спілкування Лопес та Аффлека