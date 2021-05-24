Кілька тижнів тому Лопес та Аффлек разом відправились відпочивати у штат Монтана, США, де в актора є невеликий будинок. А тепер пара разом проводить час в особняку Дженніфер на березі океану в штаті Флорида, який артистка колись придбала з Алексом Родрігесом.
Цікаво "Бенніфер" назавжди: історія палкого кохання Дженіффер Лопес та Бена Аффлека
На нових фото пара виглядала разом щасливо та безтурботно – вони разом спускались по сходах будинку на вулиці та виглядали дуже по-домашньому: Бен одягнув джинси та сіру футболку, в той час як на Дженніфер була лише легка літня сукня. На ній була розхристана зачіска та відсутність макіяжу. Жінка щиро усміхалась та підтримувала свою сукню наче "Попелюшка".
Чи разом пара – невідомо, але щоразу їхня спільна поява на кадрах все більше підігріває чутки про возз'єднання "Бенніфер".
Що відомо про відновлення спілкування Лопес та Аффлека
- Нова дружба між парою виникла тоді, коли Дженніфер розійшлась зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Причиною розриву стала недовіра співачки до чоловіка.
- Найперший час її підтримав колишній чоловік Марк Ентоні, а згодом – Бен Аффлек.
- Спочатку таке спілкування близьке оточення зірок називало дружбою, але чимало людей підозрюють, що між ними розгорівся новий роман.
- Раніше пара зустрічалась у 2002 році і у 2003 повинна була одружитись, але за кілька тижнів до весілля розійшлась.