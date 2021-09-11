Уперше за чотири місяці роману Дженніфер Лопес вийшла у світ з Беном Аффлеком. У світлі софітів і під прицілом папараці закохані дебютували на червоному хіднику Венеційського кінофестивалю. Вони з'явились на світовій прем'єрі історичної драми "Остання дуель", у якій Аффлек зіграв одну з головних ролей.
До теми Дженніфер Лопес та Бен Аффлек разом прибули на Венеційський кінофестиваль
Зіркова пара врешті-решт зробила стосунки офіційними. Джей Ло і Бен Аффлек не приховували своїх почуттів – обіймались, цілувались на публіці та радо позували для фото, які за лічені години заполонили мережу. З сотень "свіжих" кадрів видно, як чуттєво і зворушливо актор фільму "Остання дуель" ставиться до розкішної коханої.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images
Образи Дженніфер Лопес і Бена Аффлека на Венеційському кінофестивалі
На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю закохані з'явились в образах наречених. На Бену Аффлеку був фантастичний чорний смокінг і біла сорочка від Dolce&Gabbana. Тоді як Дженніфер Лопес зробила ставку на білосніжну сукню від ліванського модного бренду Georges Hobeika.
На акторці була обтисла атласна сукня довжини максі з дуже відвертою лінією декольте, прикрашеною кристалами, високим розрізом і невеликим шлейфом. Розкішний образ Джей Ло довершила браслетом з діамантами, сережками та каблучкою від ювелірного дому Cartier.
Дженніфер Лопес на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки
Дженніфер Лопес на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму акторки
Возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека: головне
- Чутки про роман екснаречених з'явились на початку травня – за два тижні після того, як Дженніфер Лопес порвала з Алексом Родрігесом.
- Спочатку Аффлека помічали біля будинку Джей Ло, а пізніше акторів застали на гірськолижному курорті в Монтані та в маєтку артистки в Маямі.
- У середині червня закоханих заскочили за поцілунками в розкішному ресторані Nobu Malibu, де вони святкували 50-річчя сестри співачки Лінди.
- Співачка вперто відмовлялась коментувати стосунки з Беном Аффлеком, уникаючи провокативних запитань журналістів. Так було до 24 липня, аж поки в день народження Дженніфер Лопес не підтвердила відновлення роману.
- Відтоді закохані здійснили круїзну мандрівку елітними курортами Франції та Італії та відпочили в Голлівуді з дітьми співачки та мамою актора.