Опра Вінфрі вперше висловилась про скандальне інтерв'ю принца Гаррі й Меган Маркл

На початку березня цього року в ефірі американського телеканалу CBS вийшло резонансне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Вперше Опра Вінфрі, яка бесідувала з парою, прокоментувала інтерв'ю. Вона зізналась, що була шокована.

Знаменита телеведуча Опра Вінфрі не приховувала, що вже давно мала намір взяти інтерв'ю в найпопулярнішого королівського подружжя. Однак була здивована, що воно вийде настільки відвертим.

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Опра Вінфрі про інтерв'ю з Меган і Гаррі

Зірка розповіла, що не спілкувалась з парою напередодні інтерв'ю. Лише листувалась із ними перед самою зйомкою.

Я довго готувалася до цієї зустрічі. Всякий раз, коли я беру інтерв'ю у когось з приводу чогось важливого, я розмовляю з ними заздалегідь. Нам не вдалося зустрітися з Меган і Гаррі заздалегідь, але я написала їм і сказала, що для мене важливо,

– повідомила Вінфрі.

Опра зауважила, що хотіла дізнатися про наміри Меган та принца Гаррі, щоб визначити спільну мету: "Нашим спільним наміром було розповісти правду. Вони хотіли поділитися своєю історією і зробити це таким чином, щоб все було максимально чесно".

З усім тим, журналістка визнала, що "була шокована", коли Меган почала говорити про колір шкіри сина Арчі й заявила про прояви расизму в королівській родині.

Я така: "Що? Ти туди йдеш? Якщо йдеш, то йди тоді до кінця",

– пригадала свої думки ведуча.

"Я вмію ставити запитання, ми всі знаємо, як робити свою роботу, але що робить інтерв'ю сильним, так це коли у вас є хтось ще, хто готовий бути таким же відкритим, таким же вразливим, таким же правдивим, як вони", – наголосила Опра Вінфрі.

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