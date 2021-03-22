У резонансному інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл заявила, що за три дні до грандіозного весілля вони з Гаррі мали таємну церемонію, на якій і зареєстрували шлюб. Однак у свідоцтві про одруження вказана дата весілля у Віндзорському замку – 19 травня 2018 року.

Головне реєстраційне бюро Великої Британії і країн Співдружності надало виданню The Sun копію свідоцтва про шлюб принца Гаррі та Меган Маркл. Офіційний документ підтверджує, що пара дійсно одружилася в день видовищного королівського весілля, за яким спостерігав увесь світ.

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Як впевнений Стівен Бортон – чиновник, який оформляв спеціальну ліцензію на шлюб, Меган Маркл "явно щось наплутала". Адже він допоміг закоханим оформити документ, який згодом дозволив укласти шлюб в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Мені дуже шкода, але Меган явно спантеличена і дезінформована. Вони не одружилися трьома днями раніше на очах в архієпископа Кентерберійського. Те, що відбулося 19 травня 2018 року на очах мільйонів людей по всьому світу, було офіційним весіллям, визнаним Англіканською церквою і законом,

– йдеться в джерелі.

Містер Бортон припускає, що на задньому дворі свого будинку Гаррі та Меган обмінялися "простими клятвами, які, можливо, написали самі, як це зараз модно". Він називає це "просто репетицією".

Свідоцтво про шлюб принца Гаррі і Меган Маркл / Фото The Sun

Він додав, що пара не могла офіційно стати чоловіком і дружиною на території Фрогмор-хауса, оскільки це "несанкціоноване місце і там не було достатньо свідків". Отже, копія офіційного свідоцтва про весілля підтверджує, що фактична церемонія відбулася 19 травня 2018 року у Віндзорі, а свідками стали принц Чарльза та мама Меган Дорія Регланд.

Таїнство одруження Меган і Гаррі 19 травня 2018 року з архієписком Кентеберійським / Фото Getty Images

Додамо, раніше священник англіканської церкви також заперечив таємне весілля Меган Маркл. Марк Едварс впевнений, що це була всього лиш приватна розмова, а не таїнство одруження. Сам архієпископ Кентерберійський від коментарів відмовився.