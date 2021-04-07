У мережі з'явилися нові подробиці скандального інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі. Ведучий Пірс Морган заявив, що пара у своїх висловлюваннях збрехала 17 разів, але про що саме не зазначив.

Телеведучий Пірс Морган вже не вперше гнівно висловлюється на адресу Меган Маркл. Після виходу інтерв'ю з Опрою Вінфрі чоловік розкритикував дружину принца Гаррі за заяву про самогубство, після чого Меган подала скаргу на нього. Морган написав заяву на звільнення, проте не припиняє оприлюднювати свої думки.

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Брехня Меган Маркл та принца Гаррі

У новому інтерв'ю Морган обізвав британського принца "плаксивою дитиною". Також він заявив, що Меган неабияк помиляється у своїх словах. У розмові подружжя з Опрою Вінфрі ведучий виявив 17 невідповідностей у їхніх словах і додав, що пара назавжди втратила його довіру.

17 різних тверджень, які прозвучали в інтерв'ю, виявилися або повністю помилковими, або сильно перебільшеними, або не мають доказів. Не розумію, чому я повинен вірити людям, які не говорять правду,

– наголосив Пірс.

Однак, 56-річний чоловік не уточнив, про що саме збрехали або ж що перебільшили закохані. За словами Моргана, він був знайомий з матір'ю принців Вільяма та Гаррі – принцесою Діаною. Пірс переконаний, що вона б вжахнулася, якби дізналася про розбрат між синами.

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл