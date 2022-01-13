Зірка реаліті-шоу та американська модель Кайлі Дженнер побила рекорд в інстаграмі. Вона стала першою жінкою, що набрала понад 300 мільйонів підписників у соціальній мережі.

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Кайлі Дженнер – найпопулярніша жінка інстаграму

Зараз за знаменитістю стежить 301 мільйон фанатів. Завдяки їм Кайлі Дженнер стала другою у списку найпопулярніших персон в інстаграмі. Першим є футболіст Кріштіану Роналду з 388 мільйонами фоловерів.



Кайлі Дженнер в інстаграмі / Скриншот з сайту

Кайлі Дженнер обігнала в соціальній мережі не лише своїх сестер Кардашян-Дженнер, але й головну суперницю – співачку Аріану Гранде. За виконавицею слідкують 289 мільйонів шанувальників.

Побила рекорд попри неактивність

Цікаво, що останнім часом модель зовсім не була активною в інстаграмі. Вона довго не публікувала жодних дописів через смертельний концерт її бойфренда Тревіса Скотта. Через те, що на пару звалилась шалена хвиля критики та звинувачень, зірка вирішила зберігати мовчання.

Лише на початку 2022 року Кайлі Дженнер знову стала публікувати фото. Останнім дописом на її сторінці є кадр з оголеним вагітним животом.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки