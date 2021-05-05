Офіційно: оголосили причину смерті принца Філіпа через місяць після втрати

Пройшло більше як 2 тижні після похорону чоловіка королеви Єлизавети II. Тільки зараз оприлюднили офіційне свідоцтво про смерть принца Філіпа. Там зазначено, що Його Високість помер "від старості".

Офіційне свідоцтво про смерть видав голова королівської медичної служби сер Г'ю Томас. Там зазначили, що причина втрати чоловіка королеви Єлизавети II є природньою – старість.

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Опублікували свідоцтво про смерть принца Філіпа

За думками експертів, старість як причина смерті можлива, якщо людина була старшою 80 років, за нею доглядав один лікар упродовж багатьох років та якщо немає іншої хвороби або травми, що могла призвести до летального випадку.

Зауважимо, за 2 місяці до втрати принца Філіпа госпіталізували через погане самопочуття. Згодом його перевели в лікарню, що спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях, де зробили операцію на серці. Герцог близько місяця лікувався, але це не було вказано у документах про смерть.

У свідоцтві згадали грецьке коріння герцога Единбурзького, а також його прізвище Маунтбеттен. Принц Філіп відстояв можливість використовувати це прізвище після того, як одружився з тоді ще принцесою Єлизаветою.

Його королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький, раніше відомий як принц Грецький і Датський Філіппос, раніше відомий як Філіп Маунтбеттен,

– пише в документах.

Не забули у свідоцтві про військові звання герцога Единбурзького та його титули: морський офіцер, "принц Сполученого Королівства", "чоловік її величності королеви Єлизавети II, монарха".

Смерть принца Філіпа: коротко