Через 10 днів після похорону принца Філіпа королева Єлизавета II провела перші дві аудієнції. Зустріч проводилась із Віндзорського замку із послом Латвійської Республіки та послом Республіки Кот-д'Івуар.

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Перша публічна зустріч Єлизавети II

Для віртуальної зустрічі британська королева обрала ніжну блакитну сукню з квітковим принтом, що свідчить про те, що вона зняла траур. Єлизавета II доповнила образ улюбленим перлинним намистом та такими самими сережками, а також брошкою з діамантами. 

На обличчі королеви помітний легкий макіяж – вона підкреслила губи червоною помадою. На цій зустрічі можна було фотографувати Її Величність. Зі світлин помітно, що вона усміхається і перебуває в доброму гуморі.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Як почувається Єлизавета II після похорону принца Філіпа

  • Пройшло 10 днів, як поховали чоловіка британської королеви, герцога Единбурзького. Єлизавета ІІ важко переживала смерть коханого.
  • У свій 95 день народження Її Величність порушила святкову традицію через втрату чоловіка. Вона не ділилась сімейним портретом з нагоди свята.
  • Єлизавета ІІ самотньо проводила ювілей, бо вперше без чоловіка святкувала день народження. Однак, ймовірно, що її підтримували близькі, які прибули до королеви.
  • Також у день 95-річчя Її Величність оприлюднила звернення до громадськості, де подякувала всім за підтримку. Згодом у мережі з'явилося її миловидне фото, де вона позує щасливою біля коней.