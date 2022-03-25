Не минуло й місяця: Світлана Лобода вперше назвала Росію винною у війні в Україні
Джерело:інстаграм Світлани Лободи
Гастролерка Світлана Лобода роками будувала кар'єру в Росії, тож плакала через війну в Україні, але не називала країну, яка її розв'язала. Співачці знадобився місяць, аби заявити, що мирні люди гинуть від російських ракет.
Весь шоу-біз дратувало, що Світлана Лобода, заслужена артистка України, зі сльозами зверталась до тих, "хто може зупинити цей жах, людей, які вершать долі й можуть зробити так, щоб це пекло закінчилося". Як бачимо, ні слова про Росію, Путіна та Кремль. Лише через місяць вона змінила риторику й вперше озвучила, хто вторгся в її Батьківщину.
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Світлана Лобода вперше звинуватила Росію у війні в Україні
Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України,
– нарешті написала Світлана Лобода.
"Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламати жодній армії світу! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі", – емоційно додала зірка.Ймовірно, Світлана Лобода зрозуміла, що втрачати їй нічого. Вона й так не вгодила путінському режиму та потрапила у список "неугодних" артистів. Музичний канал RU.TV відмовився від її пісень.
Світлана Лобода про рідних під Києвом
Місяць тому, 24 лютого, Світлана Лобода заявляла, що війна застала її рідних в Україні, в селі під Києвом. У підвалах переховувалися її тато, бабусі, дідусі, сестра, брати, тітки та дядьки. Як з'ясувалося, вони досі там.
Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити,
– зізналась гастролерка.
Скриншот з інстаграму Світлани Лободи
Примітно, що Світлану Лободу підтримав навіть український шоу-біз:
- ведучий Анатолій Анатоліч: "Дякую за сміливість";
- режисер і продюсер Олег Боднарчук залишив у коментарях емоджі серця.
Що український шоу-біз казав про Світлану Лободу
- Телеведуча Катя Осадча радила їй обрати – кар'єра чи Батьківщина, бо "український паспорт треба заслужити".
- Акторці Ксенії Мішиній стало соромно, що вона пародіювала Лободу на шоу "Ліпсінк батл".
- Співачка Анастасія Приходько радила колезі "вгамувати ботокс", який став мігрувати в мозок. На її думку, таких "двож*пих" треба відрізати від України.
- Модель Дашу Астаф'єву теж обурювало, що Світлана Лобода "на якійсь пташиній мові сказала про маленьких людей" замість того, щоб визнати, що Росія напала на Україну.
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Повний текст публікації Світлани Лободи:
Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не дурний сон і не сценарій у жанрі антиутопії – це реальність, з якою неможливо змиритися.
Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламати жодній армії світу! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі!
Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити. Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна. Яким би страшним не було наше сьогодні, мир — це наше завтра!