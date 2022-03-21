Зазначимо, що до російсько-української війни, коли шоу-бізнеси двох країн між собою були тісно пов'язаними, чимало російських артистів отримувало нагороди в Україні. Проте вони не виправдали свого звання ні після початку війни на Донбасі, ні після повномасштабного вторгнення Росії.
До слова Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну
Також є кілька "голубів миру" з України, які закривали очі на агресивні дії Кремля і продовжували гастролювати в Росії чи Білорусі. Зараз вони обрали позицію "відмовчування".
Тому Комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента України позбавити державних нагород та звань таких артистів:
- Миколу Баскова
- Володимира Бортка
- Василя Горелла
- Філіпа Кіркорова
- Ігоря Крутого
- Кароліни Куєк (Ані Лорак)
- Світлани Лободи
- Таїсії Повалій
У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно,
– йдеться у заяві народної депутатки з фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.
Додамо, що нещодавно це й же комітет попросив в українських зірок відмовитись від нагород Росії, які були колись їм надані. Одним з таких став український репер Потап.