Зазначимо, що до російсько-української війни, коли шоу-бізнеси двох країн між собою були тісно пов'язаними, чимало російських артистів отримувало нагороди в Україні. Проте вони не виправдали свого звання ні після початку війни на Донбасі, ні після повномасштабного вторгнення Росії.

До слова Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну

Також є кілька "голубів миру" з України, які закривали очі на агресивні дії Кремля і продовжували гастролювати в Росії чи Білорусі. Зараз вони обрали позицію "відмовчування".

Тому Комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента України позбавити державних нагород та звань таких артистів:

Миколу Баскова

Володимира Бортка

Василя Горелла

Філіпа Кіркорова

Ігоря Крутого

Кароліни Куєк (Ані Лорак)

Світлани Лободи

Таїсії Повалій

У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно,

– йдеться у заяві народної депутатки з фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

Додамо, що нещодавно це й же комітет попросив в українських зірок відмовитись від нагород Росії, які були колись їм надані. Одним з таких став український репер Потап.