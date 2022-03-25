Весь шоу-биз раздражало, что Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины, со слезами обращалась к тем, "кто может остановить этот ужас, людей, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы этот ад закончился". Как видим, ни слова о России, Путине и Кремле. Только через месяц она сменила риторику и впервые озвучила, кто вторгся в ее Родину.

Читайте также Вспомнил СССР и союзные республики: директор Ротару придумал отмазку, почему она молчит о войне

Светлана Лобода впервые обвинила Россию в войне в Украине

Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины,

– наконец-то написала Светлана Лобода.

"Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценой собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломать ни одной армии мира! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле", – эмоционально добавила звезда.

Вероятно, Светлана Лобода поняла, что терять ей нечего. Она и так не угодила путинскому режиму и попала в список "неугодных" артистов . Музыкальный канал Ru.TV отказался от ее песен.

Светлана Лобода о родных под Киевом

Месяц назад, 24 февраля, Светлана Лобода заявляла, что война застала ее родных в Украине в селе под Киевом. В подвалах прятались ее папа, бабушки, дедушки, сестра, братья, тети и дяди. Как выяснилось, они все еще там.

Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить,

– призналась гастролерша.

Скриншот из инстаграма Светланы Лободы

Примечательно, что Светлану Лободу поддержал даже украинский шоу-бизнес:

ведущий Анатолий Анатолич : "Спасибо за смелость";

режиссер и продюсер Олег Боднарчук оставил в комментариях эмоджи сердца.

Что украинский шоу-биз говорил о Светлане Лободе

Телеведущая Катя Осадчая советовала ей выбрать – карьера или Родина, потому что "украинский паспорт нужно заслужить".

советовала ей выбрать – карьера или Родина, потому что "украинский паспорт нужно заслужить". Актрисе Ксении Мишиной стало стыдно, что она пародировала Лободу на шоу "Липсинг баттл".

стало стыдно, что она пародировала Лободу на шоу "Липсинг баттл". Певица Анастасия Приходько советовала коллеге "успокоить ботокс", который стал мигрировать в мозг. По ее мнению, таких "двож*пых" надо отрезать от Украины.

советовала коллеге "успокоить ботокс", который стал мигрировать в мозг. По ее мнению, таких "двож*пых" надо отрезать от Украины. Модель Дашу Астафьеву тоже возмущало, что Светлана Лобода "на каком-то птичьем языке сказала о маленьких людях" вместо того, чтобы признать, что Россия напала на Украину.​

Не пропустите В Раде просят лишить государственных наград предателей Украины: Лорак, Лободы, Повалий

Полный текст публикации Светланы Лободы:

Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не глупый сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться.

Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценой собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломит ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!

Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в деревне. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить. Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим нравственным злом является война. Каким бы пугающим ни было наше сегодня, мир – это наше завтра!