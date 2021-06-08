Меган Маркл таємно телефонувала Кейт Міддлтон з надією налагодити стосунки

Як принц Гаррі, так і Меган Маркл стурбовані напруженими стосунками з монаршою родиною. Ситуацію намагалася виправити обраниця королівського нащадка, таємно зателефонувавши Кейт Міддлтон. Як герцогиня Кембриджська відреагувала на дзвінок, дізнавайтеся нижче.

Після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке вийшло на екрани ще на початку березня, у пари напружене спілкування майже з усіма членами королівської родини. Меган Маркл спробувала налагодити стосунки з родичами через Кейт Міддлтон, адже вона має неабиякий вплив на всю сім'ю.

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Вона таємно зв'язалась з Кейт, оскільки знає, що єдина спосіб налагодити стосунки з родиною – отримати прихильність Кейт,

– запевняють інсайдери.

Як йдеться в джерелі, герцогиня Кембриджська хоче примиритися з Меган Маркл і принцом Гаррі, однак воліє уникати будь-яких "таємних переговорів". Вона остерігається, адже подібні розмови можуть зіграти проти неї. Єдина порада Кейт Міддлтон подружжю – назавжди відмовитися від емоційних публічних заяв. Зауважимо, що на розмові з Опрою Вінфрі Гаррі не зупинився. У подкасті The Armchair Expert він зізнався, що хотів піти з королівської сім'ї ще у 20-річному віці.

"Вона (Кейт Міддлтон – ред.) хоче миру та злагоди, особливо зважаючи на те, скільки болю це завдало Вільяму, Чарльзу та королеві Єлизаветі ІІ", – повідомляють інсайдери.

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