Після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке вийшло на екрани ще на початку березня, у пари напружене спілкування майже з усіма членами королівської родини. Меган Маркл спробувала налагодити стосунки з родичами через Кейт Міддлтон, адже вона має неабиякий вплив на всю сім'ю.

До теми Кейт Міддлтон та принц Вільям надіслали подарунок для донечки Меган та Гаррі

Вона таємно зв'язалась з Кейт, оскільки знає, що єдина спосіб налагодити стосунки з родиною – отримати прихильність Кейт,

– запевняють інсайдери.

Як йдеться в джерелі, герцогиня Кембриджська хоче примиритися з Меган Маркл і принцом Гаррі, однак воліє уникати будь-яких "таємних переговорів". Вона остерігається, адже подібні розмови можуть зіграти проти неї. Єдина порада Кейт Міддлтон подружжю – назавжди відмовитися від емоційних публічних заяв. Зауважимо, що на розмові з Опрою Вінфрі Гаррі не зупинився. У подкасті The Armchair Expert він зізнався, що хотів піти з королівської сім'ї ще у 20-річному віці.

"Вона (Кейт Міддлтон – ред.) хоче миру та злагоди, особливо зважаючи на те, скільки болю це завдало Вільяму, Чарльзу та королеві Єлизаветі ІІ", – повідомляють інсайдери.

Варто знати Дядько Кейт Міддлтон заявив, що тільки вона може помирити принців Гаррі та Вільяма

Стосунки Меган Маркл і принца Гаррі з королівською родиною: останні новини