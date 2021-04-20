Інсайдери ЗМІ повідомили, що перед приїздом у Велику Британію принц Гаррі написав листа своєму батьку, принцу Чарльзу. До слова, батько досі був дуже ображеним за скандальне інтерв'ю сина для Опри Вінфрі, де він сказав багато негативу про свою сім'ю.

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Він написав дуже особистого листа своєму батькові, щоб спробувати виправити ситуацію, але напруженість все ще висока, і далеко не все владналося так, як він сподівався… Сім'я укладала свого роду негласну угоду: залишити все як є, і зосередитися виключно на підтримці королеви перед похороном принца Філіпа,

– розповіло джерело про зміст листа принца Гаррі Чарльзу.



Принц Гаррі, принц Вільям та принц Чарльз на похороні Філіпа / Скриншот з відео

"Перший крок до налагодження стосунків"

У виданні також додали, що після похорону принца Філіпа 17 квітня принц Гаррі запросив до свого котеджу, Фрогмор-гаузу, батька та брата принца Вільяма. До слова, поки Меган і Гаррі живуть у США, у їхньому будинку живе принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком та новонародженим сином.

"Гаррі вочевидь почував себе в меншості, тому хотів розмовляти з родиною на своїй території. Їх розмова не поклала край кризі, але це гарний початок, щоб зробити перший крок до налагодження стосунків", – додав інсайдер.

Їхня розмова тривала нібито дві години, а в будинку також в цей час перебувала Кейт Міддлтон, яка, ймовірно, не була присутня разом з чоловіками.

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