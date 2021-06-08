После скандального интервью Опре Уинфри, которое вышло на экраны еще в начале марта, у пары напряженное общение почти со всеми членами королевской семьи. Меган Маркл попыталась наладить отношения с родственниками через Кейт Миддлтон, ведь она имеет огромное влияние на всю семью.
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Она тайно связалась с Кейт, поскольку знает, что единственная способ наладить отношения с семьей – получить благосклонность Кейт,
– уверяют инсайдеры.
Как говорится в источнике, герцогиня Кембриджская хочет примириться с Меган Маркл и принцем Гарри, однако предпочитает избегать любых "тайных переговоров". Она опасается, что подобные разговоры могут сыграть против нее. Единственный совет Кейт Миддлтон супругам – навсегда отказаться от эмоциональных публичных заявлений. Заметим, что на разговоре с Опрой Уинфри Гарри не остановился. В подкасте The Armchair Expert он признался, что хотел уйти из королевской семьи еще в 20-летнем возрасте.
"Она (Кейт Миддлтон – ред.) хочет мира и согласия, особенно учитывая то, сколько боли это нанесло Уильяму, Чарльзу и королеве Елизавете II", – сообщают инсайдеры.
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Отношения Меган Маркл и принца Гарри королевской семьей: последние новости
- В начале апреля принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом. Тогда он около двух часов беседовал с отцом и братом, однако, похоже, особых сдвигов после этого не произошло.
- По информации инсайдеров, принц Уильям до сих пор не может простить Меган Маркл за высказывания о Кейт Миддлтон. В интервью Опре Уинфри она подняла тему ссор и вспомнила, как та довела ее до слез перед свадьбой.
- Несмотря на все разногласия принц Гарри просил благословения у Елизаветы II перед тем, как назвать дочь Лилибет Дианой. Вместе с тем королевская семья трогательно проздравила пару с пополнением.