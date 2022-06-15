Мати зрадниці Регіни Тодоренко вперше звернулася до доньки: "Наша одеська сім'я чекає на тебе"
Джерело:інстаграм Ірини Тодоренко
Телеведуча Регіна Тодоренко родом з Одеси, однак живе на Росії та замовчує війну. Мати зрадниці вперше публічно звернулася до неї, заявивши, що на Регіну чекає одеська сім'я.
14 червня Тодоренко виповнилося 32 роки. Саме з цієї нагоди її мама опублікувала допис в інстаграмі.
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Що написала мама Регіни Тодоренко
"З днем народження, наша улюблена ластівко, наша унікальна донечко! Будь нам здоровою, щасливою та коханою! Нехай тебе оточують гідні люди, нових цікавих ідей і творчих проєктів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію в душі та позитивні емоції! Наша одеська сім'я любить, чекає та завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!", – написала Ірина Тодоренко.
Також жінка опублікувала фото доньки з зятем і внуком. На світлині Регіна та її сім'я щиро усміхаються.
Регіна Тодоренко з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Ірини Тодоренко
Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні
- Незадовго до 24 лютого ведуча виступала "за мир у всьому світі". Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, артистка опублікувала в мережі розбір гардероба, вдаючи, що нічого не відбувається.
- На 25-й день війни Тодоренко виконала пісню Zombie ірландського рок-гурту The Cranberries. Тоді вона заявила, що "музика завжди звучить переконливіше". Однак ці виправдання публіка не прийняла, на адресу Регіни постійно був хейт.
- 31 березня артистка вперше заявила, чому мовчить про війну. Виявляється, у всьому винен її чоловік Влад Топалов, з яким "не збігаються позиції". Зазначимо, що вже неодноразово росіяни обстрілювали рідне місто Регіни – Одесу, де живе сім'я виконавиця.
- Регіна Тодоренко поскаржилася, що через "теперішні реалії", а саме так зрадниця називає жорстоку війну, втратила друзів, з якими товаришувала 15 років. Натомість батьки її мовчання підтримують, вони "веселять доньку" з Одеси.
- Наприкінці квітня гастролерка випустила пісню "Он за мной", яку присвятила коханому Владу Топалову. Так, у свіжому треці вона попрощалася з усіма, навіть з батьками.