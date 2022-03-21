Регіна Тодоренко родом з Одеси, однак зараз проживає та працює в Росії. За 25 днів війни вона жодного разу не висловлювалася проти війни, хоча батьки зірки мешкають в Одесі, яка зараз перебуває під прицілом російських окупантів.

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Регіна Тодоренко заспівала на 25-й день війни

Співачка і телеведуча 25 днів війни мовчала і не висловлювалася проти війни в Україні, не закликала Росію зупинити воєнні дії. Лише 20 березня вона опублікувала в мережі відео, де виконує пісню-протест Zombie ірландського рок-гурту The Cranberries.

Музика завжди звучить переконливіше,

– написала Регіна під відео.

Регіна Тодоренко заспівала Zombie: дивіться відео онлайн

Публікацію артистки коментували, однак згодом вона приховала всі коментарі та заблокувала можливість коментувати. Деякі з висловлювань підписників знаменитості збереглися в мережі.

"Пізно, Регіно, 25-й день війни".

"Гімн України боїтеся зіграти?"

"Регіно, переконливо звучать слова через рот! Коли ситуацію в Україні називають війною! Війною, яку розв'язала Росія. Жахливо, що ви – українка і не можете говорити про це! Слава Україні".

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