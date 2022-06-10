Сам Коля Сєрга служить у ЗСУ та не зневажає колег, які не взяли до рук зброю. Однак брата зрадниці Регіни Тодоренко до тероборони відправив би.

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Коля Сєрга поглузував з брата Тодоренко

Шоумен зізнався, що один з побратимів розповів їм з Даніелем Салемом, що брат мовчунки Регіни Тодоренко ховається від війни на дачі під Чорноморськом. Коля Сєрга пожартував, що навідався б до нього й запропонував би відкупитися від гріхів зіркової сестри.

Треба брата забрати в тероборону. У нас є люди в теробороні, ми зателефонуємо, скажемо: "Слухайте, є хороший боєць, з хорошим родоводом. З можливістю виправити родове прокляття",

– з гумором заявив знаменитість.

Саму ж гастролерку він відверто засуджує, бо та обрала гроші, а не Батьківщину. Сєрга знав, що в Одесі в Тодоренко батьки, сестра, брат, тож достукатися до неї на початку війни з Росією навіть не намагався.

"Про що з нею говорити? Вона все прекрасно бачить, у неї тут є близькі, родичі. Вона в контексті того, що відбувається. Тому писати їй "Регіно, подивися, що тут насправді відбувається" – це було б безглуздо. Тому я не писав нічого їй", – емоційно заявив Коля Сєрга.

Важливо! Зірка зізнався, що не чіпав би співведучу по "Орлу і решці" взагалі й не звертався б до неї публічно, якби вона не оббріхувала його у своєму інстаграмі. Після трагічної загибелі екскоханого Тодоренко опублікувала фейкове листування з Сєргою, з якого видалила його повідомлення, аби зробити з себе жертву.



Після цього шоумен публічно назвав її зрадницею, але побажав народити здорову дитину, яка "побачить, від якої гарної й розквітаючої країни вона відмовилася на користь матеріальної стабільності".