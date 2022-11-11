Маша Єфросиніна назвала зірку, яка задонатила найбільшу суму в її фонд: це екслюбителька Росії

З перших днів війни фонд Маші Єфросиніної допомагає жінкам і дітям, які постраждали від вторгнення Росії. Неочікувано, але найбільшу суму на його рахунок задонатила співачка, яка роками гастролювала країною-агресоркою.

Як з'ясувалося, Світлана Лобода, яка лише через місяць назвала Росію винною у війні, ще у березні пожертвувала величезну суму Маші Єфросиніній та її фонду. Це був донат 50 тисяч євро, про який ведуча дізналася від підлеглої, а не від самої співачки. За її словами, по тому курсу це було півтора мільйона гривень.

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Хто з зірок найбільше задонатив у фонд Єфросиніної

З тих, хто сильно вразив – Світлана Лобода. Щойно у березні я анонсувала, що наш фонд перепрофілюється на допомогу жінкам та дітям, які постраждали від війни, вона одразу перерахувала п'ятдесят тисяч євро і нічого мені не сказала. Мені директорка фонду телефонує і каже: "Машо, тут від Світлани Лободи прийшла велика сума",

– розповіла Маша Єфросиніна.

Вона додала, що Лобода їх дуже виручила, адже саме після її донату фонд почав великі закупівлі гуманітарки.

Маша Єфросиніна зі Світланою Лободою / Скриншот з відео

у травні Світлана Лобода відкрила центр психологічної допомоги для українців – LOBODA Help Center. Це чат-бот у телеграмі, куди можна звернутися за психологічною підтримкою і матеріальною допомогою. Крім того, ексгастролерка пообіцяла, що "рівно половину з кожного концерту" вона віддаватиме на відбудову дитсадка в Ірпені.

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Телеведуча згадала про Монатіка, який передає гроші з благодійних концертів то їй, то платформі United24, то дитячим онкоцентрам. Вона також подякувала подрузі Олені Кравець, яка була її психологом у перший місяць повномасштабної війни. Як з'ясувалося, саме акторка запропонувала, щоб збори з гастролей "Доброго вечора, ми з України" йшли у фонд Єфросиніної. Донатив їй і колишній любитель Росії Іван Дорн. Лише у серпні він перерахував 500 тисяч гривень.

"А далі майже всі зірки, кого я знаю, допомагали. Наприклад, Діма Монатік. Я до сліз була вражена, коли подзвонила Олена Кравець і сказала, що вони започатковують серію благодійних концертів "Доброго вечора, ми з України!" Вони об'їхали десятки місць і більшу частину отриманих коштів задонатили у мій фонд та Ігорю Ласточкіну, який збирав на допомогу ЗСУ. Багато коштів з концертів перераховував Іван Дорн", – пригадала телезірка.