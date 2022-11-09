Хоча до різдвяних свят ще два місяці, Світлана Лобода співає "Щедрик" вже зараз. Вона поїхала в США, де збирає на концертах багато прихильників з України. Зал радо співає разом з Лободою.
Вас може зацікавити Обгорнулась прапором і співала російською: як пройшов благодійний концерт Лободи у Ризі
Світлана виходить на сцену з великим прапором України в руках, збирає аншлаги. Зокрема, наприкінці кожного концерту разом зі всіма глядачами співає "Щедрик".
"Щедрик". Дужа красива пісня, якою тепер закінчую кожний свій виступ. Це кульмінація, яка ставить крапку. Далі буде,
– написала Світлана під відео.
Реакція мережі
Багато підписників Лободи вважають, що вона нещира і такий виступ – "показуха". Також активно коментують допис незадоволені росіяни.
- "Всі пісні російською мовою, а одну "витиснула" українською. Лобода!"
- "Це показуха. Для чого так робити?"
- "Тур, концерти і більшість пісень російською мовою".
- "Найкраща акторка України! Шкода, що Оскара там не дають".
- "Запроданка, для чого цей цирк?"
- "Я щось не розумію. Йде війна, а народ на концертах веселиться".
Та є й віддані прихильники артистки, які засипають її компліментами.
- "Надзвичайно зворушливий концерт кожного концерту".
- "Дуже класна пісня. Світлано, ви найкраща співачка".
- "Гідна донька України. Не зламалася. Так тримати".
- "Я дуже рада, що ви, Світлано, не стали на бік зла. Ви витримали хейт і йдете далі. Перед собою ви чесна, але всім людям ніколи не вгодити. Співайте і працюйте для себе, для людей, для України".
Що українські зірки кажуть про Лободу
- Продюсер найрейтинговіших шоу країни Володимир Завадюк натякнув, що в Лободи є всі шанси з'явитися в "Голосі країни", "Танцях з зірками" або "Ліпсінк батлі", адже після 24 лютого вона зробила вибір на користь України. На його думку, ця артистка має право звучати.
- Раміна Есхакзай розкритикувала Лободу за те, що вона дала інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій. З українськими журналістами артистка відмовляється спілкуватися.
- Активіст Сергій Стерненко зазначив, що не можна говорити про жодне прощення Світлани Лободи, оскільки вона вже давно показала справжнє обличчя.