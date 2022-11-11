Як з'ясувалося, Світлана Лобода, яка лише через місяць назвала Росію винною у війні, ще у березні пожертвувала величезну суму Маші Єфросиніній та її фонду. Це був донат 50 тисяч євро, про який ведуча дізналася від підлеглої, а не від самої співачки. За її словами, по тому курсу це було півтора мільйона гривень.
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Хто з зірок найбільше задонатив у фонд Єфросиніної
З тих, хто сильно вразив – Світлана Лобода. Щойно у березні я анонсувала, що наш фонд перепрофілюється на допомогу жінкам та дітям, які постраждали від війни, вона одразу перерахувала п'ятдесят тисяч євро і нічого мені не сказала. Мені директорка фонду телефонує і каже: "Машо, тут від Світлани Лободи прийшла велика сума",
– розповіла Маша Єфросиніна.
Вона додала, що Лобода їх дуже виручила, адже саме після її донату фонд почав великі закупівлі гуманітарки.
Маша Єфросиніна зі Світланою Лободою / Скриншот з відео
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Телеведуча згадала про Монатіка, який передає гроші з благодійних концертів то їй, то платформі United24, то дитячим онкоцентрам. Вона також подякувала подрузі Олені Кравець, яка була її психологом у перший місяць повномасштабної війни. Як з'ясувалося, саме акторка запропонувала, щоб збори з гастролей "Доброго вечора, ми з України" йшли у фонд Єфросиніної. Донатив їй і колишній любитель Росії Іван Дорн. Лише у серпні він перерахував 500 тисяч гривень.
"А далі майже всі зірки, кого я знаю, допомагали. Наприклад, Діма Монатік. Я до сліз була вражена, коли подзвонила Олена Кравець і сказала, що вони започатковують серію благодійних концертів "Доброго вечора, ми з України!" Вони об'їхали десятки місць і більшу частину отриманих коштів задонатили у мій фонд та Ігорю Ласточкіну, який збирав на допомогу ЗСУ. Багато коштів з концертів перераховував Іван Дорн", – пригадала телезірка.
- До речі, ще у квітні Маша Єфросиніна заявила, що "не може оцінювати" Дорна та Лободу, які всі вісім років війни заробляли в Росії. Вона чи не єдина зірка, яка не "розносила" їх у ЗМІ, бо Дорн розірвав усі контракти з російським ринком, а Лобода задонатила в її фонд "шалену суму грошей".