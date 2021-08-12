MamaRika розповіла про свою вагу після перших пологів
Джерело:інстаграм MamaRika
Успішна українська співачка MamaRika 2 серпня вперше стала мамою. З того часу вона дотримується спеціальної дієти, бо годує сина грудьми. Зараз зірка важить 61,5 кілограма, але ще планує скинути зайву вагу.
Українська виконавиця MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа вже 10 днів є батьками сина, ім'я якого тримають в секреті. Подружжя звикає до нового статусу.
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MamaRika розсекретила вагу після пологів
Хоч пологи співачки були важкими, зараз з малюком все добре. MamaRika поділилась, що годує сина грудьми, а тому дотримується спеціальної дієти.Зазначимо, що якраз завдяки цій "дієті" зіркова матуся Анастасія Приходько скинула 20 кілограмів. Харчування при грудному вигодовуванні часто обмежене – овочі, м'ясо і риба готують на пару, або ж варять.
Знаменитість розсекретила, що зараз важить 61,5 кілограма. Однак вона планує скинути зайву вагу, зокрема, схуднути ще на 6,5 кілограма.
Вага MamaRika / Фото з інстаграм-сторіз
MamaRika стала мамою: що про це відомо
- MamaRika та Сергій Середа 2 серпня вперше стали батьками, про що згодом повідомили публіці. Однак вони не спішать показувати сина й розсекречувати його ім'я. Тільки нещодавно співачка показала перше фото малюка, на якому видно тільки його ніжку.
- Як розповіла співачка, пологи виявилися складними. Лікарі порекомендували робити кесарів розтин, а зіркова матуся погодилась: "Бо на кону було життя та здоров'я моєї дитини".
- Через 4 дні після появи дитини на світ подружжя виписали з пологового будинку. Вони не залишалися в Києві, а повернулися до свого будинку в Одесі.