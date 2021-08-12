Украинская исполнительница MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее муж Сергей Середа уже 10 дней являются родителями сына, имя которого держат в секрете. Супруги привыкают к новому статусу.
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MamaRika рассекретила вес после родов
Хоть роды певицы были тяжелыми, сейчас с малышом все хорошо. MamaRika поделилась, что кормит сына грудью, а потому придерживается специальной диеты.
Знаменитость рассекретила, что сейчас весит 61,5 килограмма. Однако она планирует сбросить лишний вес, в частности, похудеть еще на 6,5 килограмма.
Вес MamaRika / Фото из инстаграм-сториз
MamaRika стала мамой: что об этом известно
- MamaRika и Сергей Середа 2 августа впервые стали родителями, о чем впоследствии сообщили публике. Однако они не спешат показывать сына и рассекречивать его имя. Только недавно певица показала первое фото малыша, на котором видно только его ножку.
- Как рассказала певица, роды оказались сложными. Врачи порекомендовали делать кесарево сечение, а звездная мамочка согласилась: "Потому что на кону была жизнь и здоровье моего ребенка".
- Через 4 дня после появления ребенка на свет супругов выписали из роддома. Они не оставались в Киеве, а вернулись в свой дом в Одессе.