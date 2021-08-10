Популярна українська співачка Наталія Могилевська дотримується 3 головних правил на своїй дієті – водний режим, трикратний графік і біоритміка харчування. Саме вони допомагають знаменитості працювати над своїм тілом та вдосконалювати його.

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Наскільки схудла Наталія Могилевська

Виконавиця розповіла, що понад місяць дотримується певних правил у харчуванні. За цей час вона скинула 5 кілограмів. Однак це не кінець її шляху до омріяного тіла – Наталія хоче позбутися ще 5 кілограмів.

Я на дієті більше як місяць, скинула п'ять кілограмів. Зараз був невеличкий період відпочинку, я дозволила собі поїсти фруктів, яких не можна було. І зараз хочу ще мінус п'ять кілограмів,

– розповіла Могилевська.



Наталія Могилевська про дієту / Фото з інстаграм-сторіз

Як проходить схуднення Могилевської