Популярна українська співачка Наталія Могилевська дотримується 3 головних правил на своїй дієті – водний режим, трикратний графік і біоритміка харчування. Саме вони допомагають знаменитості працювати над своїм тілом та вдосконалювати його.
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Наскільки схудла Наталія Могилевська
Виконавиця розповіла, що понад місяць дотримується певних правил у харчуванні. За цей час вона скинула 5 кілограмів. Однак це не кінець її шляху до омріяного тіла – Наталія хоче позбутися ще 5 кілограмів.
Я на дієті більше як місяць, скинула п'ять кілограмів. Зараз був невеличкий період відпочинку, я дозволила собі поїсти фруктів, яких не можна було. І зараз хочу ще мінус п'ять кілограмів,
– розповіла Могилевська.
Наталія Могилевська про дієту / Фото з інстаграм-сторіз
Як проходить схуднення Могилевської
- Співачка ще кілька місяців тому уклала парі з фітнес-тренеркою Анітою Луценко. Якби Наталія не схудла на 4 кілограми до 26 червня – то поголилась би налисо.
- Через кілька днів після парі Могилевська повідомила свою вагу – 76 кілограмів. Дієвими та безпечними правилами схуднення артистка поділилась на своїй сторінці.
- Всього лише за тиждень Наталія скинула 1,5 кілограми. Вона практично добилась свого і схудла на 4 кілограми, але через переліт знову набрала вагу. Однак лазня врятувала Могилевську від можливості поголитися налисо.