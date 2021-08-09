За словами артистки, весь секрет в тому, що останні чотири місяці вона їсть лише варену та приготовлену на пару їжу. Ба більше, Анастасія Приходько не дозволяє собі наїдатися на ніч чи заїдати стрес. Вона харчується за спеціальним графіком, по годинах.
До теми Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком
Жодних особливих дієт не дотримувалась. Це все "дієта" для грудного вигодовування. І як результат – кілограми зникають самі собою,
– розповіла Анастасія Приходько.
Вона не приховує, що втомилася від розписаного по годинах раціону, адже четвертий місяць "харчується по табличках". Однак співачка втішена тим, що суворий раціон дозволяє їй не займатися спортом.
"Мені тільки цього не вистачає! Спортом я не займаюсь! Це трохи не моє", – заявила Приходько.
Як зіркові матусі повертають у форму після пологів
- Дружина героя 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Хлистун повернула ідеальне тіло всього за три місяці після перших пологів. Модель, яка під час вагітності набрала більш як 20 кілограмів, не лінувалась – займалась спортом, відвідувала масажі та правильно харчувалась.
- 27-річна дружина Віктора Павліка не соромилась показувати фігуру через місяць після пологів. Вона пообіцяла працювати над обвислими боками.
- Переможниця "Холостяка" народила всього чотири тижні тому, відтак лише збирається повертатися у форму. Зараз вона, як і Приходько, їсти лише варене й приготоване на пару, а через кілька тижнів додасть спорт.