За словами артистки, весь секрет в тому, що останні чотири місяці вона їсть лише варену та приготовлену на пару їжу. Ба більше, Анастасія Приходько не дозволяє собі наїдатися на ніч чи заїдати стрес. Вона харчується за спеціальним графіком, по годинах.

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Жодних особливих дієт не дотримувалась. Це все "дієта" для грудного вигодовування. І як результат – кілограми зникають самі собою,

– розповіла Анастасія Приходько.

Вона не приховує, що втомилася від розписаного по годинах раціону, адже четвертий місяць "харчується по табличках". Однак співачка втішена тим, що суворий раціон дозволяє їй не займатися спортом.

"Мені тільки цього не вистачає! Спортом я не займаюсь! Це трохи не моє", – заявила Приходько.

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