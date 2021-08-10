MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) поширила нову фотографію, де вперше показала новонародженого сина. Наразі зірка не наважується показати обличчя крихітки, однак це не заважає зацікавити аудиторію.

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Новоспечені батьки насолоджуються новим статусом і весь вільний час приділяють синові. MamaRika зараз рідко спілкується з прихильниками, оскільки доглядає за малюком. У перший тиждень життя сина вона потішила фанатів його знімком.

Перше фото сина MamaRika та Сергія Середи

Фото зіркова матуся зробила ще в пологовому будинку. На ньому видно маленьку ніжку її сина. MamaRika зізналася, що тоді не могла стримати сліз і не вірила своєму щастю.

"Сьогодні рівно тиждень як ти прилетів до нас, а таке враження, що разом усе життя. Я з твоїм татом безмежно вдячні, що ти вибрав саме нас. Обіцяємо зробити твою подорож максимально цікавою і веселою. Коли ти обирав сім'ю, в яку прийти, думаю, знав, що з нами точно не буде сумно. Ти – найбільша та найчистіша любов. Найкрутіший реліз мами й татова гордість! І так буде завжди!", – з ніжністю написала під фото Анастасія.



Перше фото сина MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Зазначимо, у MamaRika була складна вагітність, на ранніх термінах була загроза викидня. Пологи також пройшли не без ускладнень. Дівчині робили кесарів розтин.