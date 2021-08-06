32-річна MamaRika не стала народжувати в державному пологовому будинку, адже їй не сподобалося ставлення лікарів до пацієнток. Натомість співачка обрала приватну клініку в Києві. Зі столиці подружжя переїхало наприкінці січня цього року, тому дорога додому в них далека – майже 500 кілометрів.
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Зараз виписка. Найголовніше – дорога в Одесу. Ми просто зараз сідаємо в бус і їдемо,
– розповіла MamaRika.
У своїх інстаграм-сторіс Сергій Середа, чоловік артистки, розповів, що на Одесу їде "цілий кортеж". Схоже, новоспечених батьків будуть супроводжувати друзі, які засвітились на відео.
Для MamaRika влаштували святкову виписку з полового будинку – з блакитними кульками, величезним букетом жовтих троянд і фотосесією з лікарями, які допомогли її сину з'явитися на світ. До слова, співачка не стрималась і розплакалась, коли дякувала медикам.
"Мамка розплакалася, гормони", – пояснила MamaRika.
MamaRika виписали з пологового будинку: дивіться відео онлайн