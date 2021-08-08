MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа нетерпляче чекали на народження спільної дитини. У дівчини була складна вагітність і пологи також не пройшли без ускладнень.
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MamaRika про кесарів розтин
Анастасія поділилася, що схильна довіряти Богу та обставинам, тому новину про кесарів розтин сприйняла нормально: "Бо на кону було життя та здоров'я моєї дитини". Вже через пів години вона тримала сина на руках.
При цьому у виконавиці були змішані відчуття. Був страх невідомості, страх за дитину, щоб все пройшло добре. Також вона переживала щодо дії анестезії, хвилювалася перед головною зустріччю в житті.
Фізично це теж дивний і новий досвід. Та це терпимо! Або ж мені просто пощастило потрапити до професіоналів. Під час операції було багато думок, але всередині я була спокійна. Знала, що в надійних руках і все буде добре. Так і сталося,
– написала MamaRika.
Зіркова матуся, лежачи на операційному столі, попросила ввімкнути якусь мантру, щоб заспокоїтися. Тоді почула мелодію, під яку медитувала протягом усієї вагітності: "Я зрозуміла, що це знак. Після цього просто чекала заповітного крику".
"Коли мені приклали малюка до грудей, я, мабуть, була в іншому вимірі від щастя та емоцій, бо цей момент більше ні з чим не зрівняти. Це найкраще, що траплялося зі мною за все життя. Сергій перерізав пуповину. Йому на груди поклали заповітний комочок щастя", – розповіла Анастасія про зворушливий момент.
Вагітність MamaRika
- Зірка розсекретила вагітність лише на 7 місяці. Згодом розповідала, що перші місяці були нестерпними. З 5 по 16 тиждень Анастасія страждала від нестерпного токсикозу й мала загрозу викидня. Вона схудла на декілька кілограмів і 2 місяці пролежала в ліжку.
- На ранніх термінах вагітності MamaRika потрапила у державний пологовий будинок, звідки втекла. Причиною цього стало погане ставлення і підхід до пацієнток.
- На 8 місяці вагітності MamaRika ледь пересувалася та швидко втомлювалася.
- На 35 тижні вона знову потрапила у лікарню. Причину госпіталізації не розповідала, однак зазначала, що в стаціонарі перебувала, щоб не зашкодити малюку.