MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа нетерпляче чекали на народження спільної дитини. У дівчини була складна вагітність і пологи також не пройшли без ускладнень.

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MamaRika про кесарів розтин

Анастасія поділилася, що схильна довіряти Богу та обставинам, тому новину про кесарів розтин сприйняла нормально: "Бо на кону було життя та здоров'я моєї дитини". Вже через пів години вона тримала сина на руках.

При цьому у виконавиці були змішані відчуття. Був страх невідомості, страх за дитину, щоб все пройшло добре. Також вона переживала щодо дії анестезії, хвилювалася перед головною зустріччю в житті.

Фізично це теж дивний і новий досвід. Та це терпимо! Або ж мені просто пощастило потрапити до професіоналів. Під час операції було багато думок, але всередині я була спокійна. Знала, що в надійних руках і все буде добре. Так і сталося,

– написала MamaRika.

Зіркова матуся, лежачи на операційному столі, попросила ввімкнути якусь мантру, щоб заспокоїтися. Тоді почула мелодію, під яку медитувала протягом усієї вагітності: "Я зрозуміла, що це знак. Після цього просто чекала заповітного крику".

"Коли мені приклали малюка до грудей, я, мабуть, була в іншому вимірі від щастя та емоцій, бо цей момент більше ні з чим не зрівняти. Це найкраще, що траплялося зі мною за все життя. Сергій перерізав пуповину. Йому на груди поклали заповітний комочок щастя", – розповіла Анастасія про зворушливий момент.

Вагітність MamaRika