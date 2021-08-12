Українська виконавиця MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа вже 10 днів є батьками сина, ім'я якого тримають в секреті. Подружжя звикає до нового статусу.

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MamaRika розсекретила вагу після пологів

Хоч пологи співачки були важкими, зараз з малюком все добре. MamaRika поділилась, що годує сина грудьми, а тому дотримується спеціальної дієти.

Зазначимо, що якраз завдяки цій "дієті" зіркова матуся Анастасія Приходько скинула 20 кілограмів. Харчування при грудному вигодовуванні часто обмежене – овочі, м'ясо і риба готують на пару, або ж варять.

Знаменитість розсекретила, що зараз важить 61,5 кілограма. Однак вона планує скинути зайву вагу, зокрема, схуднути ще на 6,5 кілограма.



Вага MamaRika / Фото з інстаграм-сторіз

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